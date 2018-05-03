Telif haklarına yeni düzenleme (5)

Fikir ve sanat eserlerine yönelik alınan kayıt ve tescil ücretleri, Telif Hakem Kurulu başvuru ücretleri, sertifika ücretleri, bandrol ücretleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez saymanlığı hesabına yatırılacak ve bütçeye gelir olarak kaydedilecek. TBMM Başkanlığına sunulan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile sinema eserlerinin yayın, yeniden iletim ve erişime sunma suretiyle kullanımları bakımından öngörülen uygun bedel hakkından, sinema eser sahipleri de yararlanabilecek. Uygun bedel hakları, tazmin amaçlı olan eserleri de kapsayacak. Bu sayede uygun bedel haklarının uygulama alanı netleştirilmiş olacak. Tasarıyla, hak yönetim bilgilerinin ve eser üzerinde bulunan sayı ya da kodların yetkisiz olarak kaldırılması veya değiştirilmesini engelleyen hükmün, tüm bağlantılı hak konularını içerecek şekilde uygulanması sağlanıyor. Tasarıyla, kayıt ve tescil ücretleri, Telif Hakem Kurulu başvuru ücretleri, sertifika ücretleri, bandrol ücretleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez saymanlığı hesabına yatırılacak ve bütçeye gelir olarak kaydedilecek. Bandrol yaptırılması için gerekli ödenek Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulacak. İşlemin meslek birliklerince yapılması halinde bu birlikler, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen ücretin yarısını aşmamak üzere hizmet bedeli artışı yapabilecek.

Bir veri tabanı içeriğinin derlenmesine, doğrulanmasına veya sunumuna nitelik veya nicelik yönünden esaslı bir yatırım yapan veri tabanı üreticisi, veri tabanı içeriğinin tamamının veya nitelik yahut nicelik bakımından esaslı bir kısmının herhangi bir araç veya yöntemle sürekli ya da geçici olarak başka bir ortama aktarılması, herhangi bir şekilde umuma iletilmesi, nüshaların dağıtımı veya kiralanması suretiyle yeniden kullanılması, izin verme ya da yasaklama yetkisine sahip olacak ancak kamuya ödünç verme, aktarma veya yeniden kullanma sayılmayacak. Kiralama hakkı saklı kalmak kaydıyla, veri tabanı üreticisinin izni dahilinde yurt içinde veya yurt dışında mülkiyeti devredilerek satışı yapılan veya dağıtıma sunulan nüshalar üzerindeki haklar tükenmiş sayılacak. Veri tabanı üreticisi, yasal kullanıcının veri tabanı içeriğinin nitelik veya nicelik bakımından esaslı olmayan kısımlarını herhangi bir amaçla çıkarmasını ya da yeniden kullanmasını engelleyeyecek ancak mükerrer ve sistematik olarak yapılan çıkarma veya yeniden kullanım, veri tabanından normal şekilde yararlanmaya aykırılık oluşturmayacak ve veri tabanı üreticisinin meşru menfaatleri korunacak.

Alenileşmiş bir veri tabanının yasal kullanıcısı, veri tabanı içeriğinin esaslı bir kısmıyla ilgili olarak, elektronik olmayan bir veri tabanı içeriğinin şahsi kullanım amacıyla başka bir ortama aktarılması, kaynağının alışılmış şekilde açıklanması şartıyla veri tabanı içeriğinin eğitim, öğretim veya bilimsel araştırma faaliyetleri kapsamında kar amacı gütmeksizin örnekleme maksadıyla başka bir ortama aktarılması, kamu güvenliğinin veya bir idari işlemin ya da yargısal faaliyetin gerektirdiği hallerde veri tabanı içeriğinin başka bir ortama aktarılması veya yeniden kullanılması konusunda veri tabanı üreticisinin izni alınmak zorunda kalınmayacak. Veri tabanı üreticisine tanınan haklar, veri tabanı üretiminin tamamlandığı tarihten itibaren 15 yıl geçmesiyle sona erecek. Mevcut bir veri tabanının içeriğinde yapılan esaslı nitelikteki ekleme, çıkarma ve değişiklikler ile sair düzenlemeler, nitelik veya nicelik bakımından esaslı bir yeni yatırım olarak değerlendirilebildiği takdirde koruma süresi, veri tabanının bu esaslı yatırımla oluşturulan sürümü için yeniden başlayacak. Bu süreler, veri tabanının tamamlandığı veya alenileştiği günü takip eden yılın ilk gününden itibaren hesaplanacak.