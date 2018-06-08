"Bu da insanımızın yaşam kalitesinin arttığının göstergesi. En alt gelir seviyedeki yüzde 20'lik dilim ile en üst gelir seviyesindeki yüzde 20'lik dilim arasındaki makası biz daralttık. Uluslar arası literatürde sosyal adaleti temsil eden 'Gini Katsayısı'nın makasını daralttık. Uyguladığımız sosyal politikalardaki temel hedefimiz, sosyal adalet ve refahı sağlamak, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerle, hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürmek. Dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan engellilere yönelik hizmetleri hayata geçirdik. Engellilere istihdam sağladık ve hizmetlere ulaşmalarını kolaylaştırdık. 2002'den önceki eski Türkiye'yi herkes hatırlasın, engelliler evlerde kilitli vaziyetteydi. Şimdi engellilere maaş veriliyor, engelliler istihdam ediliyor ve okullarda eğitim görüyor. Hizmet karşılığı da okullara engelliler adına para ödüyoruz."

Sosyal koruma bütçesinin 2002'de yaklaşık 33 milyar lira olduğunu anımsatan Çalık, bu rakamın 2017'de 335 milyar liraya yükseldiğini ifade etti.

- "Sosyal güvenlik kapsamı yüzde 99'a ulaştı"

Öznur Çalık, 2002'den önce Türkiye nüfusunun yüzde 69'unun sosyal güvenlik kapsamında olduğunu hatırlatarak, "Şu anda Türkiye'de sosyal güvenlik kapsamı yüzde 99'a ulaşmış vaziyette. Geçmişte insanlarımız hastaneye gidemezlerdi, gitseler hastanede rehin kalırlardı, ilaçlarını alamazlardı. Şimdi biz yaklaşık 10,4 milyon insanımızı Genel Sağlık Sigortası kapsamına aldık ve 8 milyon kişinin primini de biz yatırıyoruz. Herkes hangi hizmeti alıyorsa, yeşil kartlı vatandaşımıza da aynı hizmeti sunuyoruz." diye konuştu.

- "İlk kez AK Parti iktidarları döneminde uygulandı"

Şu anda yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç durumda olan, evde bakımı yapılan kişilerin sayısının yaklaşık 521 bin olduğunu aktaran Çalık, şöyle devam etti:

"Evde bakımı yapılan yaşlılarımız ve engellilerimiz için ayırdığımız bütçe yaklaşık 5 milyar lira. Yaşlılarına evde bakan yakınlarına bir asgari ücret para veriyoruz. Kurumda bakıldığında bu rakamı iki katına çıkarıyoruz. Bu anlamda yaşlılarımızın kendilerini değerli hissetmelerini ve kalan ömürlerini çocuklarının yanında geçirmelerini arzu ediyoruz. Evde bakım hizmeti ve evde sağlık hizmeti ilk kez AK Parti iktidarları döneminde uygulandı. Sağlık Bakanlığı aracılıyla bakıma muhtaç kişilerin evlerine ambulans göndererek, tedavilerini yapıyoruz."