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"Temel hedefimiz sosyal adalet ve refahı sağlamak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 11:36 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Uyguladığımız sosyal politikalardaki temel hedefimiz, sosyal adalet ve refahı sağlamak, hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürmek" - "Evde bakımı yapılan yaşlılarımız ve engellilerimiz için ayırdığımız bütçe yaklaşık 5 milyar lira. Yaşlılarına evde bakan yakınlarına bir asgari ücret para veriyoruz" - "İktidara geldiğimizde 24 lira olan 65 yaş aylığını 250 liraya çıkarmıştık, bunu Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 500 liraya yükselttik"

ORHAN YOLDAŞ - AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Uyguladığımız sosyal politikalardaki temel hedefimiz, sosyal adalet ve refahı sağlamak, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerle, hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürmek." dedi.

Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal devlet anlayışını inşa etmek amacıyla 2002'den bu yana sosyal politikalar uyguladıklarını, amaçlarının refah seviyesini yükseltmek olduğunu söyledi.

Sosyal koruma bütçesinin 2002'de yaklaşık 33 milyar lira olduğunu anımsatan Çalık, bu rakamın 2017'de 335 milyar liraya yükseldiğini ifade etti.

Çalık, AK Parti hükümetleri döneminde gelir dağılımındaki farkın azaldığını, Türkiye'nin "orta insani gelişmişlik" seviyesinden, "yüksek insani gelişmişlik" seviyesine çıktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu da insanımızın yaşam kalitesinin arttığının göstergesi. En alt gelir seviyedeki yüzde 20'lik dilim ile en üst gelir seviyesindeki yüzde 20'lik dilim arasındaki makası biz daralttık. Uluslar arası literatürde sosyal adaleti temsil eden 'Gini Katsayısı'nın makasını daralttık. Uyguladığımız sosyal politikalardaki temel hedefimiz, sosyal adalet ve refahı sağlamak, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerle, hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürmek. Dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan engellilere yönelik hizmetleri hayata geçirdik. Engellilere istihdam sağladık ve hizmetlere ulaşmalarını kolaylaştırdık. 2002'den önceki eski Türkiye'yi herkes hatırlasın, engelliler evlerde kilitli vaziyetteydi. Şimdi engellilere maaş veriliyor, engelliler istihdam ediliyor ve okullarda eğitim görüyor. Hizmet karşılığı da okullara engelliler adına para ödüyoruz."

- "Sosyal güvenlik kapsamı yüzde 99'a ulaştı"

Öznur Çalık, 2002'den önce Türkiye nüfusunun yüzde 69'unun sosyal güvenlik kapsamında olduğunu hatırlatarak, "Şu anda Türkiye'de sosyal güvenlik kapsamı yüzde 99'a ulaşmış vaziyette. Geçmişte insanlarımız hastaneye gidemezlerdi, gitseler hastanede rehin kalırlardı, ilaçlarını alamazlardı. Şimdi biz yaklaşık 10,4 milyon insanımızı Genel Sağlık Sigortası kapsamına aldık ve 8 milyon kişinin primini de biz yatırıyoruz. Herkes hangi hizmeti alıyorsa, yeşil kartlı vatandaşımıza da aynı hizmeti sunuyoruz." diye konuştu.

- "İlk kez AK Parti iktidarları döneminde uygulandı"

Şu anda yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç durumda olan, evde bakımı yapılan kişilerin sayısının yaklaşık 521 bin olduğunu aktaran Çalık, şöyle devam etti:

"Evde bakımı yapılan yaşlılarımız ve engellilerimiz için ayırdığımız bütçe yaklaşık 5 milyar lira. Yaşlılarına evde bakan yakınlarına bir asgari ücret para veriyoruz. Kurumda bakıldığında bu rakamı iki katına çıkarıyoruz. Bu anlamda yaşlılarımızın kendilerini değerli hissetmelerini ve kalan ömürlerini çocuklarının yanında geçirmelerini arzu ediyoruz. Evde bakım hizmeti ve evde sağlık hizmeti ilk kez AK Parti iktidarları döneminde uygulandı. Sağlık Bakanlığı aracılıyla bakıma muhtaç kişilerin evlerine ambulans göndererek, tedavilerini yapıyoruz."

- "Bin liranın altında emekli maaşı alan kimse kalmadı"

Çalık, partilerinin iktidarları döneminde ihtiyaç sahiplerine yapılan sosyal yardımların miktarının katlanarak arttığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İktidara geldiğimizde 24 lira olan 65 yaş aylığını 250 liraya çıkarmıştık, bunu Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 500 liraya yükselttik. Bin liranın altında emekli maaşı alan kimse kalmadı. Yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ramazan ile Kurban bayramlarında emeklilerimize ikramiye vereceğiz ve ikramiyeler biner lira olacak. 24 lira olan engelli aylıkları bin 247 liraya, 18 yaş altı engelli aylığını bin 215 liraya, muhtaç aylıklarını da 680 liraya çıkardık. Bugüne kadar yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın garantisi."

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65 yaş aylığı ak parti Malatya öznur çalık sosyal yardım

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