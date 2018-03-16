Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

AK Parti'nin uygulamalarını eleştiren, anayasa oylamasında “Hayır” diyen Karamollaoğlu, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu. Son zamanlarda yaptığı ittifak çıkışlarıyla gündem olan Karamollaoğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "KORKAN YÖNETİCİ ADİL DAVRANAMAZ"



"Geçmişte 12 Mart muhtırasını, 1980 darbesini de yaşadık. Ama o dönemlerde adalet mekanizmasına veya başka yere müdahil olunmadı. Bizi hapse attılar ama yine hukuka güven vardı. İnsanlar mahkemeye gittiklerinde haklarını savunabileceklerine inanıyorlardı. Şimdi o kayboldu. Hakimler karar vermekten korkuyor. Karar vermekten korkan bir hakimin adil karar verme durumu yoktur. Karar verenler de OHAL'de yaşadığımız için görevlerinden alınıyorlar. Korkan yönetici de adil davranamaz. Başörtüsü sorununu çözdüler ama bu Türkiye'nin bütün problemlerini çözdük manasına gelmiyor onun için adalete her şeyden daha fazla vurgu yapma ihtiyacı duyuyorum. Adalet olmazsa devlet olmaz. İKİNCİ SORUN: EKONOMİ



İkinci ana sorunumuz ekonomide çok ciddi bir çıkmazın içine girildiğidir. Devletin imkanları, maalesef büyük çoğunlukla özelleştirme adı altında satıldı. Tarım başıboş bırakıldı. Üzülerek söylüyorum sanayileşmede de yok. Hükümetin meseleleri ele alışları bile acemice. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini havsalam almıyor. İhalelerde şeffaflık denilen bir şey yok.

Otomobil üretmek için üretimiyle alakası olmayan TÜBİTAK dışarıdan bir model satın almış. Arkasından da, ‘Bunu üretecek bir babayiğit aranıyor' diyorlar. Otomotiv sanayine böyle girilmez. Gerekli desteği verirseniz, otomotivciler, ürettikleri modellerin yerli kısmını çoğaltırlar. Terörle mücadelede, hukukun tesisinde, ekonomide çok ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Eğitimde, sağlıkta, dış politikada sorunlar var. Hiçbir konuda ciddi bir tedbir alınmamasından da endişe ediyoruz. Ülkemizin gidişatı konusunda endişeliyiz. "BENİMLE İLGİLİ BİR ŞEY BULAMAZLARSA UYDURUYORLAR"



Türkiye sürekli kamplaştırılıyor, insanlar birbirine hasım hale getiriliyor. Ben bugün bir şey söylüyorum, benimle ilgili bir şey bulamazlarsa saldırmak için uyduruyorlar. Bir kere edepli dürüst olmak gerekir. Bir de hiçbir dönemde partizanlık, yolsuzluk ve israf bu kadar artmadı. Bu durum bizi ister istemez endişelendiriyor. "İŞSİZLİK ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR"



Somut rakam söylüyorum, şu anda 3 milyon 250 bin işsiz var. Sosyal yardım aldığı için iş aramayanlarla birlikte 4 milyonu geçiyor. Müthiş bir iç göç var. Anadolu boşalıyor. Borç batağındayız. 892 milyar TL'lik iç borcumuz var. Hükümetin bunun karşılığındaki faiz borcu bu yıl 71 milyar lira. Dış borcumuz 400 milyar doları geçti.