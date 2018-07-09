Temel Karamollaoğlu Beştepe'deki törene katılacak mı? Flaş karar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.
Karamollaoğlu’nun bugün akşam saatlerinde Beştepe’de gerçekleştirilecek “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni”ne katılacağı bildirildi. Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada Karamollaoğlu’nun bugün 16.00’da Erdoğan’ın yemin töreninin ardından 18.00’da Külliye’deki törene katılacağı bildirildi.
CHP YEMİN TÖRENİNDE AYAĞA KALKMAYACAK
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün TBMM Genel Kurulunda yapacağı yemin törenine katılacaklarını, ancak salonda ayağa kalkmayacaklarını açıklamıştı.
Özel, yaptığı açıklamada "Burası yasama Meclisidir ve bugüne kadar yürütmenin başı karşısında hiç ayağa kalkmadı, kalkmamak gerekiyor. Başbakanın karşısında bugüne kadar ayağa kalkmıyorduk. Artık tarafsız bir cumhurbaşkanı yok. Bir partinin genel başkanına ayağa kalkma gibi bir geleneğimiz yok. Tarafsızlığını yitirmiş bir kişiye karşı ayağa kalkma gibi bir gelenek yok. Kaldı ki örneğin yargı mensuplarının ayağa kalkması nasıl bütün dünyada eleştiri konusu olacaksa ve Türkiye'de de yargının yürütmenin karşısında ayağa kalkması hepimizi rahatsız ettiyse, yasama organının da yürütmenin başı karşısında ayağa kalkmasını kimse beklemesin. Biz kalkmayacağız ancak kendisinin yemini sırasında salonda CHP bulunacak." ifadelerini kullanmıştı.
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