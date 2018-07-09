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Temel Karamollaoğlu Beştepe'deki törene katılacak mı? Flaş karar

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 14:07 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak törene katılacağı öğrenildi.

Temel Karamollaoğlu Beştepe'deki törene katılacak mı? Flaş karar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.

Karamollaoğlu’nun bugün akşam saatlerinde Beştepe’de gerçekleştirilecek “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni”ne katılacağı bildirildi. Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada Karamollaoğlu’nun bugün 16.00’da Erdoğan’ın yemin töreninin ardından 18.00’da Külliye’deki törene katılacağı bildirildi.

CHP YEMİN TÖRENİNDE AYAĞA KALKMAYACAK

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün TBMM Genel Kurulunda yapacağı yemin törenine katılacaklarını, ancak salonda ayağa kalkmayacaklarını açıklamıştı.

Özel, yaptığı açıklamada "Burası yasama Meclisidir ve bugüne kadar yürütmenin başı karşısında hiç ayağa kalkmadı, kalkmamak gerekiyor. Başbakanın karşısında bugüne kadar ayağa kalkmıyorduk. Artık tarafsız bir cumhurbaşkanı yok. Bir partinin genel başkanına ayağa kalkma gibi bir geleneğimiz yok. Tarafsızlığını yitirmiş bir kişiye karşı ayağa kalkma gibi bir gelenek yok. Kaldı ki örneğin yargı mensuplarının ayağa kalkması nasıl bütün dünyada eleştiri konusu olacaksa ve Türkiye'de de yargının yürütmenin karşısında ayağa kalkması hepimizi rahatsız ettiyse, yasama organının da yürütmenin başı karşısında ayağa kalkmasını kimse beklemesin. Biz kalkmayacağız ancak kendisinin yemini sırasında salonda CHP bulunacak." ifadelerini kullanmıştı.


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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Kalksanız şaşardık zaten...
EYYY CHP MİLLET AYRI GAYRI BAŞ ÇEKENLERE ARTIK PRİM VERMİYOR, BÜKEMEDİĞİN ELİ ÖPECEKSİN Kİ, MÜTEVAZİLİK YAPACAKSIN. BU SENİ YÜCELTİR, KÜÇÜLTMEZ. BEN HALKIN PARTİSİYİM DİYORSAN, HALKIN İÇİNE İNECEKSİN, SECİM ZAMANI HALKIN İÇİNE İNMEKLE HALKI KANDIRAMAZSIN. ÖNCELİKLE KENDİNİZ SAMİMİ OLACAKSINIZ Kİ HALK TA SİZİ BENİMSESİN, SİNDİRSİN, İNANSIN Kİ O ZAMAN SİZE İKTİDAR KAPISI AÇILABİLİR...
CHP ayağa kalkmassa, muharrem ince ayağa kalkar... çünki siyasette çok güzel bir örnek olacak çizgi gösterdi..
Ayağa kalksan? ne Kalkmasan ne? RTE da bir dert olur ki uykular uyuyamaz üzüntüsünden. 16 yıldır bu kadar siyasi skandala, yolsuzluğa, rağmen halkı ikna edip iktidarı değiştiremiyorsan; kendini değiştirmen lazım. ama görünen o ki koltuklar pek bir kıymetli. kimsenin bırakmaya niyeti de yok. İnce nin yolunu açmazsanız yerel seçimlerde 20 nin de altına inersiniz de anlarsınız diyeceğim ama onda da bir başarı hikayesi yaratırsınız nasıl olsa!!!
lafa gelince HALKIN PARTİSİ chp..ama sadece kendine oy veren %22 yi halktan sayıyor..gerçek HALKIN seçtiği c.başkanı için ayağa kalk-a-mıyor.. çünkü kandilden - fetöden fırça yeme korkusu var..
Milletin takdirine saygı duymak gerekir TEMEL KARAMOLLAOĞLU nu duyarlı davranışı sebebi için tebrik ederim.
Ne yüzle gideceksin be adam. Senin yüzünden chp 15 milletvekili kazandı. Ya sen ? İnsanda biraz utanma, sıkılma olur...Allah akıl fikir versin sana ve arkandan koşturanlara...
bence almayin iceri
hangi sifatla merak ettim:))
şimdi tam oldu Meral de girer Muharrem İnce zaten gitmişti Nasıl olsa 24 Haziran Gecesi her şey ayarlandı endi seçmenizi Muharrem İnce ve Meral Akşener tarafından terk edildi Bu millet size bir daha oy verecek Öyle mi Çok bekleyin artık bitti zaten seçim diye bir şey kalmadı kendinize artık sarayın etrafında bir makam mevki arayın
görevliler bunlara yiyecek içecek ikramında bulunmasın
muharrem ince tek başına ayağa kalkar..o temiz bir siyasetci..
ya abi bu kimki katılsa ne olur katılmasa ne olur kemalin mal deynneği
HANGİ YÜZLE
yıllarca kağıt üzerindeki tarafsızlık edebiyatı ile millet kandırıldı tarafsız siyasetçi hiç bir zaman olmadı meclis içinden seçilen cımhurbaşkanları zaten önce bir partinin vekili değimydi ne zaman ki meclis kendi içinden cumhurbaşkanı çıkaramadı ya darbe ile yada direktif ile asker kökenliler cumhurbaşkanı oldu ve Cumhurbaşkanları çok yetki ile donatılmış ancak en kötü tarafı sorumlu değillerdi A SZER gibi bir kitap attı ülke bir gecede %40 fakirleşti 200 mlyar dolar güme gitti bedelini ise Ecevit siyasetten tecrit edilerek ödedi çok konuşan bunlarıda bir hatırlasın
CHP, MHP Ayağa kalkmasa bile,iyeye gösterdi...adam saygılı ve gereken taktiri de gösteriyor.
oturun ebediyen
Aklın yolu bir...
yakında akpeyle bir yerleri paylaşırlar.
neyi flaş bunun? davet edildiyse gider
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