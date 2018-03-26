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Temel Karamollaoğlu: Bunu siyasi malzeme haline getirmek yanlıştır

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 03:22 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sincar açıklamasına ilişkin, "Sınırlarımızda Türkiye'yi tehdit eden bir gelişme varsa oraya müdahale etme her ülkenin hakkıdır. Türkiye'nin de hakkıdır. Ancak bunları siyasi malzeme haline getirmek doğru olmaz" dedi.

Temel Karamollaoğlu: Bunu siyasi malzeme haline getirmek yanlıştır

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Afyonkarahisar'da STK temsilcilerine yönelik düzenlediği 'Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları' konulu konferansa katıldı. Toplantıya, STK temsilcilerinin yanı sıra CHP İl Başkanı Kemal Demirkırkan, İYİ Parti İl Başkanı Erdal Gümüş, Kamu- Sen İl Temsilcisi Nizamettin Şenol, Şeker- İş Sendikası Şube Başkanı Murat Karamocu, Evciler Belediye Başkanı CHP'li Saim Özer de katıldı.

‘SİYASİ MALZEME HALİNE GETİRMEK DOĞRU OLMAZ’

Konferansın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sincar açıklamasına ilişkin, "Ben bu konularla alakalı hiç yorum yapmıyorum. Her zaman söylediğim gibi sınırlarımızda Türkiye'yi tehdit eden bir gelişme varsa oraya müdahale etme her ülkenin hakkıdır. Türkiye'nin de hakkıdır. Ancak bunları siyasi malzeme haline getirmek doğru olmaz. Söylediğimiz bundan ibaret" dedi.

‘SEÇİM ÖNCESİ NEYİN İTTİFAKI’

İttifak konusundaki soruyu da yanıtlayan Karamollaoğlu, ittifakın şu an söz konusu olmadığını vurguladı. Karamollaoğlu, "İttifak söz konusu değil. Şu an seçim dönemine girilmedi. Seçime giderken ittifaklar konuşulur. Seçim öncesi neyin ittifakı" diye konuştu.

‘ZAMANI GELİNCE HER ŞEYİN CEVABI VERİLİR’

Bir gazetecinin 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili soruları hiç cevaplamadığını hatırlatması üzerine Karamollaoğlu, "Seçim atmosferine girmedik ki. Daha dere gelmemiş paçaları sıva diyorsun. Ben niye dereye gelmeden paçaları sıvayayım ki. Zamanı gelince her şeyin cevabı verilir inşallah" dedi.

(DHA)

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Saadet Partisi temel karamollaoğlu ittifak seçim

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