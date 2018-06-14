Temel Karamollaoğlu Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Her partinin ülke problemlerini çözmek adına kendi üslubunca çözüm önerileri var. Bu partiler hasım değiller, sadece birbirlerinin rakibidir." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin İl Başkanlığınca Eskişehir'de bir otelde düzenlenen e-mitingde, medyada kendilerine ambargo uygulandığını bu yüzden de e-miting düzenlediklerini savunarak, e-miting ile çok sayıda vatandaşa ulaştıklarını belirtti.

Partilerinin Millet İttifakı içinde olmasından iktidarın rahatsız olduğunu ileri süren Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"İttifakı çok farklı şekilde yorumlayarak ithamlarda bulunmaya çalışıyorlar. Bizi Allah rahmet eylesin Erbakan hocamızın kemiklerini sızlatmak ile itham edenler var. Erbakan hocamız daha hayattayken onu terk edip yalnız bırakanlar, üzenler, hangi yüzle çıkıp şimdi bizi bununla itham edebiliyorlar. 25 sene öncesini bilenler, Erbakan hocamızın siyasetteki tavrını çok iyi bilirler. Evet farklı partileriz. Fakat her partinin bir programı var. Her partinin ülke problemlerini çözmek adına kendi üslubunca çözüm önerileri var. Bu partiler hasım değiller, sadece birbirlerinin rakibidir."

- "Cumhuriyet tarihinin en garip seçimi"

Seçim çalışmalarına hızla devam ettiklerine değinen Karamollaoğlu, "Bu seçim belki de cumhuriyet tarihinin hem en kritik seçimi hem de en garip seçimi... Ülke olarak bir çıkmazın içine girdik ve 15 yıldan fazladır bu ülkeyi yöneten iktidar, artık bu ülkeyi yönetemiyor." ifadesini kullandı.

