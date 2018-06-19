Temel Karamollaoğlu Hatay'da

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Biz Türkiye'de politik atmosferi değiştirmekte kararlıyız. Bu gerilimi ortadan kaldıracağız. Bunun için bir numaralı meselemiz kucaklaşmadır." dedi.
Karamollaoğlu, partisinin İl Başkanlığınca Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (HATMEK) salonunda düzenlediği e-mitingde, aniden alınan kararla seçime gidildiğini, kendilerinin de bunu beklediklerini ve seçime teşkilatlarıyla hazır olduklarını belirtti.
Türkiye'nin birkaç gün sonra seçime gideceğini hatırlatan Karamollaoğlu, "İnşallah Türkiye'miz bu seçimlerle bir devrime şahitlik yapacak. Uzun zamandır 15 yılı geçkin bir zamandır iktidarda bulunan ve ülkenin problemlerini çözeceğine ne yazık ki büyüten bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunu kendileri ifade ediyorlar." diye konuştu.
Karamollaoğlu, ülkenin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, hükümetin iç ve dış politikalarını eleştirdi.
Memlekette herkesin huzurlu ve mutlu yaşamasını arzu ettiklerini ifade eden Karamollaoğlu, şöyle devam etti:
"Hem geleceğimiz itibariyle hemde bugün içinde yaşadığımız şartlar itibariyle ülkemizde kimsenin sıkıntı çekmesini arzu etmiyoruz. Biz kimseyle kavgalı değiliz, kimseninde hasmı da değiliz. Sadece bir yarışta olsa olsa rakibiyiz. Rakipler birbirinin hasmı değil, tam tersi arkadaşlarıdır. Bir yarışta on tane rakip olur. Kim kazanırsa kaybeden gider onu tebrik eder. Bizde aynı mantıkla hareket etmeliyiz. Neden? çünkü bu ülke hepimizin, bu ülke bizim. Biz, bize karşı çıkanlarla veya bizi tasvip edenlerle bir araya gelmeye, dostça yaşamaya mecburuz hatta mahkumuz."
Karamollaoğlu, Türkiye'deki politik atmosferi değiştirmekte kararlı olduklarını ifade ederek, şunları belirtti:
"Bu gerilimi ortadan kaldıracağız. Bunun için 'Bir numaralı meselemiz kucaklaşmadır.' dedik. Biz herkesin bizimle aynı kanaati beslemeyen kardeşlerimizi seçimden öncede seçimden sonra da kesinlikle kucaklayacağız. Ancak sadece kucaklamayla problemlerimiz çözülmüyor. İşte o kucaklaşma ortamında sakin bir ortamda da memleket meselelerini birlikte çözmeye mecburuz."
Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından partisinin Hatay milletvekilleri adaylarıyla toplu fotoğraf çekildi.
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