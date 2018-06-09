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Temel Karamollaoğlu'ndan canlı yayında çok konuşulacak sözler!

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 09:19 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, katıldığı tv programında, AK Parti için"Bu arkadaşlarımız ‘Milli görüş gömleğini çıkardık' dedikleri zaman bu umdelerinden vazgeçtik manasına geliyor bu. Ne yaptılar, arkasından ne geldi? ‘Avrupa'yı medeniyet projesi olarak benimsedik', ‘Amerika bizim stratejik müttefikimizdir', ‘faizci kapitalist sistem de bizim kalkınmacı modelimizdir' dediler, hapı yuttular. Bugün geldiğimiz nokta bunun neticesi.” dedi

Temel Karamollaoğlu, Uğur Dündar’ın Halk Tv'deki programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, Dündar’ın “Adalet ve Kalkınma Partisi ile aranızdaki en önemli farklar nelerdir?” sorusuna yanıt verdi.

Karamollaoğlu, “Şöyle söyleyeyim, aynı kökten geliyoruz ama bazen bitkiler büyüğünce daha kaliteli olsun diye aşı yaparlar. Ama aşı yanlış yapılınca tutmaz. Burada bir yanlış aşı oldu gibi geliyor. Prensip itibariyle benim bu fikirlerime karşı çıkanlar olacaklar olabilir, onu hemen söyleyeyim. Temelde bu arkadaşlarımız yola çıkarken ‘Milli görüş gömleğini çıkardık' dediler. Şimdi de giymeye çalışıyorlar da olmuyor. Obezite hastalığı olduğu için gömlek yırtılıyor. Ekonomi o kadar bitti ki, bu kolay kolay her gömleğin uyacağı beden olmaktan çıktı” dedi.

Karamollaoğlu şöyle devam etti:

“Bu arkadaşlarımız ‘Milli görüş gömleğini çıkardık' dedikleri zaman bu umdelerinden vazgeçtik manasına geliyor bu. Ne yaptılar, arkasından ne geldi? ‘Avrupa'yı medeniyet projesi olarak benimsedik', ‘Amerika bizim stratejik müttefikimizdir', ‘faizci kapitalist sistem de bizim kalkınmacı modelimizdir' dediler, hapı yuttular. Bugün geldiğimiz nokta bunun neticesi.”

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Anahtar Kelimeler:
temel karamollaoğlu Saadet Partisi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Rezilsin, git kumda oyna. Torun gezdir. Senin aklın almaz bu işleri. Sıvas Katilleri.
adam haklı beyler dağılın! :)
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