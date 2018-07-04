Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'ye sert sözler

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, her gün çocukların kaybolduğunu ve bir kısmının da cinayete kurban gittiğini belirterek, bu durumun toplumu derinden yaraladığını dile getirdi.

Hayatını kaybeden çocuklara rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Karamollaoğlu, bu konuyla ilgili tedbirlerin süratle alınması gerektiğini vurguladı.

Karamollaoğlu, bu vahşi cinayetleri gerçekleştirenlerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini savunarak, "Biz suçluların cezalandırılması konusunda alınacak her türlü kararın arkasındayız. Ancak bu ceza konusunun siyasi bir polemik haline getirilmesine de karşıyız. Artık idam konusu gibi meseleleri siyasetin malzemesi haline getirmekten iktidar ve iktidar yanlıları mutlaka kaçınmalı" diye konuştu.

'HER ZAMAN HER SEÇİME HAZIRIZ'

Mahalli idarelerde erken seçimin gündeme getirildiğini hatırlatarak seçimlerin öne alınması halinde hangi problemlerin çözüleceğini soran Karamollaoğlu, "Beni şaşkına çeviren muhalefetin de bu olaya balıklama atlaması, 'Biz de varız' diyor. Maşallah, madalya takalım. Bu cesaret işi değil, akıl ve mantık işi" ifadelerini kullandı.

Kendilerinin seçimden korktukları için konuları böyle dile getirmediklerini dikkati çeken Karamollaoğlu, "Karar alındığı zaman her parti süratle seçime hazırlanır. Biz zaten 24 Haziran'ın hemen arkasından bundan sonra gelecek seçimlere hazırlanabilmek için kolları sıvadık. Her zaman her seçime hazırız" dedi.

