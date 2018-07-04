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Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'ye sert sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 17:02 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken yerel seçim çağrılarına ilişkin, "Beni şaşkına çeviren muhalefetin de bu olaya balıklama atlaması, 'Biz de varız' diyor. Maşallah, madalya takalım. Bu cesaret işi değil, akıl ve mantık işi" ifadesini kullandı.

Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'ye sert sözler

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, her gün çocukların kaybolduğunu ve bir kısmının da cinayete kurban gittiğini belirterek, bu durumun toplumu derinden yaraladığını dile getirdi.

Hayatını kaybeden çocuklara rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Karamollaoğlu, bu konuyla ilgili tedbirlerin süratle alınması gerektiğini vurguladı.
Karamollaoğlu, bu vahşi cinayetleri gerçekleştirenlerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini savunarak, "Biz suçluların cezalandırılması konusunda alınacak her türlü kararın arkasındayız. Ancak bu ceza konusunun siyasi bir polemik haline getirilmesine de karşıyız. Artık idam konusu gibi meseleleri siyasetin malzemesi haline getirmekten iktidar ve iktidar yanlıları mutlaka kaçınmalı" diye konuştu.

'HER ZAMAN HER SEÇİME HAZIRIZ'

Mahalli idarelerde erken seçimin gündeme getirildiğini hatırlatarak seçimlerin öne alınması halinde hangi problemlerin çözüleceğini soran Karamollaoğlu, "Beni şaşkına çeviren muhalefetin de bu olaya balıklama atlaması, 'Biz de varız' diyor. Maşallah, madalya takalım. Bu cesaret işi değil, akıl ve mantık işi" ifadelerini kullandı.
Kendilerinin seçimden korktukları için konuları böyle dile getirmediklerini dikkati çeken Karamollaoğlu, "Karar alındığı zaman her parti süratle seçime hazırlanır. Biz zaten 24 Haziran'ın hemen arkasından bundan sonra gelecek seçimlere hazırlanabilmek için kolları sıvadık. Her zaman her seçime hazırız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
temel karamollaoğlu CHP Saadet Partisi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
%1 oyubile olmayanları adam yerine koyup haber yapıyonuz.
Millet gidip bu cümbüş ittifakına bide oy verdi.
kesinlikle HAKLI...CHP TOPARLANMAYA CALISACAGINA SACMALIYOR.. KEMAL KILICCDAROGLU ÇEKİLMELİ ARTIK..GÖRUNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ..EFENDİ OLABİLİR AMA BU HALKA EFENDİLİK SÖKMÜYOR..CHP SECMENİ ANLADI NEDENSE KILICDAROGLU ANLAMAMAZLIKTAN GELİYOR...EFENDİ GİT İYİ HATIRLAN
hacı dedem temel doğru söylüyor beyler chp her şeye atlıyor yeter be sizin yaptığınız siyaseti 5 yaşındaki çoçuk bile yapmaz bu arada chp üyesi birisiyim ama ne yazıkki bizimkiler böyle işte zıp zıp oldular
SEN HAZİR SAN HAZIRIM DİYORSAN CHP DEN FARKİN NE BAŞKANIM NİYE KIZIYIRSUN CHP YE BİZ HAZIRIZ DEYİNCE SENDE HAZIRIZ DIYIRSUN
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