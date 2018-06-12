'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

Temel Karamollaoğlu ile iki kez görüştüğünü ancak ittifak konusunda Karamollaoğlu’nun “Seçime çok var” değerlendirmesinde bulunduğunu ifade eden Şentop , “Sen seçime çok var dersen ben sana ne diyeyim, sen siyasetçisin, bir şeyler yapıyoruz, anla biraz Türkiye nereye gidiyor? Cumhur İttifakı kurmuşuz, seçim kanunu değiştirmişiz. ‘Bu tren kalkar sonra kalırsın, binemezsin’ dedim ama olmadı. Ona mutlaka ‘sen bekle, lazımsın, plan hazırlanıyor biz bir hamle yapacağız, başka bir yere söz verme’ demişler” şeklinde konuştu.

'DURAKLAMA DÖNEMİ OLUR'

Şentop, 24 Haziran sonrasını değerlendirirken, "Sistemde geriye dönüş ihtimali görmüyorum ama duraklama dönemi olur" dedi.

Şentop , İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen 24 Haziran’a Doğru Siyasi Aktörler ve Seçim Süreci konulu çalıştayın açılış konuşmasını yaptı.

24 Haziran seçimlerinden sonra yeni sistemin bütün kural ve kurumlarıyla uygulanacağının söyleyen Şentop , şöyle dedi:

“Burada cumhurbaşkanımızın yeni sisteme göre tekrar seçilmesi arkasından da mecliste Cumhur İttifakı’nın da Anayasa’yı değiştirecek çoğunlukta seçilmesi önemli. Neden? Bu dönem sistemin bütün kural ve kurumlarıyla yerleştirileceği dönem. Biz anayasal temellerini yaptık ama meclisin bu konuda yapacağı birçok düzenleme var. 5 yıl sistemin sadece işleyeceği değil, aynı zamanda sistemin yerleştirileceği dönem olacak. Sisteme inanmayanların mecliste çoğunluk olduğu zaman sistemin yerleştirmesi mümkün olmaz. Sistemde geriye dönüş ihtimali görmüyorum ama duraklama dönemi olur. Milletimizin ona müsade etmeyeceği kanatindeyim, bunu anladığını da düşünüyorum.”