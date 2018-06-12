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'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 11:44 | Son Güncelleme

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "Temel Bey (Karamollaoğlu) aday olanların içinde en 'zavallı'. Çünkü önceki Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül bloke etti. " dedi. Şentop Meral Akşener'in ise partinin kuruluşunda parlak bir hamle yapamadığını söyledi

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

Temel Karamollaoğlu ile iki kez görüştüğünü ancak ittifak konusunda Karamollaoğlu’nun “Seçime çok var” değerlendirmesinde bulunduğunu ifade eden Şentop , “Sen seçime çok var dersen ben sana ne diyeyim, sen siyasetçisin, bir şeyler yapıyoruz, anla biraz Türkiye nereye gidiyor? Cumhur İttifakı kurmuşuz, seçim kanunu değiştirmişiz. ‘Bu tren kalkar sonra kalırsın, binemezsin’ dedim ama olmadı. Ona mutlaka ‘sen bekle, lazımsın, plan hazırlanıyor biz bir hamle yapacağız, başka bir yere söz verme’ demişler” şeklinde konuştu.

'DURAKLAMA DÖNEMİ OLUR'

Şentop, 24 Haziran sonrasını değerlendirirken, "Sistemde geriye dönüş ihtimali görmüyorum ama duraklama dönemi olur" dedi.

Şentop , İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen 24 Haziran’a Doğru Siyasi Aktörler ve Seçim Süreci konulu çalıştayın açılış konuşmasını yaptı.

24 Haziran seçimlerinden sonra yeni sistemin bütün kural ve kurumlarıyla uygulanacağının söyleyen Şentop , şöyle dedi:

“Burada cumhurbaşkanımızın yeni sisteme göre tekrar seçilmesi arkasından da mecliste Cumhur İttifakı’nın da Anayasa’yı değiştirecek çoğunlukta seçilmesi önemli. Neden? Bu dönem sistemin bütün kural ve kurumlarıyla yerleştirileceği dönem. Biz anayasal temellerini yaptık ama meclisin bu konuda yapacağı birçok düzenleme var. 5 yıl sistemin sadece işleyeceği değil, aynı zamanda sistemin yerleştirileceği dönem olacak. Sisteme inanmayanların mecliste çoğunluk olduğu zaman sistemin yerleştirmesi mümkün olmaz. Sistemde geriye dönüş ihtimali görmüyorum ama duraklama dönemi olur. Milletimizin ona müsade etmeyeceği kanatindeyim, bunu anladığını da düşünüyorum.”

'KILIÇDAROĞLU NEDEN ADAY OLMADI?'

Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin değerlendirmeler yapan Şentop , “Kemal Kılıçdaroğlu neden aday olmadı? Kazanamazsa milletvekili olamıyor, kazanamayacağı belli. O zaman cumhurbaşkanı adayı olmak ‘bu işi bırakıyorum’ demektir. Ben Muharrem İnce’nin adaylığını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı adaylığı olmadığı, parti içi genel başkanlık tartışmasının uzantısı olduğu kanatindeyim” ifadelerini kullandı.

Şentop, Akşener için şunları söyledi: “Meral Akşener ile ilgili de benzer şeyler var. Siyaset sahnesine yeni çıkıyor, partinin kuruluşunda parlak bir hamle yapamadı, yapabilmesi de mümkün değil. Hitap ettiği seçmenin limitleri belli. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığı adaylığıyla, yeni partisi için PR yapıyor. Onda da tablo budur.”

'ABDULLAH GÜL BLOKE ETTİ'

AK Partili Şentop, Temel karamollaoğlu , için şöyle konuştu:

“Diğerleri mecburiyetten aday olmuş, Temel karamollaoğlu içlerinde en ‘zavallı’ diyeyim. Neden? Çünkü önceki Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül bloke etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beni görevlendirdi, partide iki kez kendisiyle görüştüm. ‘Seçime daha çok var’ diyordu. Sen çok var dersen ben sana ne diyeyim, sen siyasetçisin, bir şeyler yapıyoruz, anla biraz Türkiye nereye gidiyor? Cumhur İttifakı kurmuşuz, seçim kanunu değiştirmişiz. ‘Bu tren kalkar sonra kalırsın, binemezsin’ dedim ama olmadı. Ona mutlaka ‘sen bekle, lazımsın, plan hazırlanıyor biz bir hamle yapacağız, başka bir yere söz verme’ demişler.”

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