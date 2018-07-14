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Temel Karamollaoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.07.2018 14:16 | Son Güncelleme

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "15 Temmuz ihanet şebekelerine rağmen, bu milletin sahip olduğu iman ateşini hiçbir zaman söndürülemeyeceğini göstermiştir.

ANKARA, (DHA)- SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "15 Temmuz ihanet şebekelerine rağmen, bu milletin sahip olduğu iman ateşini hiçbir zaman söndürülemeyeceğini göstermiştir. Milletimiz sadece bir darbe girişimini önlememiş, bağımsızlığına ve iradesine konulmak istenen prangaları parçalayıp tarihin çöplüğüne atmıştır" ifadelerini paylaştı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Karamollaoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Milletimizin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Bayramını kutluyorum. Bu menfur girişime tarihte emsali görülmemiş bir cesaret ve kararlılıkla karşı koyan aziz milletimize şükranlarımı sunuyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 15 Temmuz gecesi milletimiz sadece bir darbe girişimini önlememiş, bağımsızlığına ve iradesine konulmak istenen prangaları parçalayıp tarihin çöplüğüne atmıştır. 15 Temmuz, bütün ihanet şebekelerine rağmen, bu milletin sahip olduğu iman ateşinin hiçbir zaman söndürülemeyeceğini göstermiştir. Ancak 15 Temmuz'u gerçek manada anlamak sloganlarla, gösterişli kutlamalarla değil, 15 Temmuz'dan ders çıkarmakla mümkün olacaktır. Bunun en önemli şartı da eğitimi milli, ekonomisi güçlü, yargısı bağımsız kardeşlik yurdu bir Türkiye'yi kurmaktır. Hiç kimsenin darbeyi aklından bile geçiremeyeceği köklü hukuki, siyasi ve demokratik dönüşümleri gerçekleştirmektir. Bu duygu ve temenniler ile bir kez daha 15 Temmuz bayramını kutluyor şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."

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