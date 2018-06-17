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Temel Karamollaoğlu'nun Diyarbakır mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2018 21:27 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu: - "Bu bölgeyi şekillendirmek isteyen emperyalistlerin oyununa gelmeden, bu bölgede bulunan bütün ülkeler ve topluluklar bir araya gelecek ve problemlerimizi biz çözeceğiz. ABD, Rusya ve Avrupa bunları çözemez"

DİYARBAKIR (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Bu bölgeyi şekillendirmek isteyen emperyalistlerin oyununa gelmeden, bu bölgede bulunan bütün ülkeler ve topluluklar bir araya gelecek ve problemlerimizi biz çözeceğiz. ABD, Rusya ve Avrupa bunları çözemez." dedi.

Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Karamollaoğlu, genel başkanlık görevine geldikten sonra Diyarbakır'a sık sık geldiğini söyledi.

Karamollaoğlu, bu bölgedeki ihtiyaçları ve hissiyatları bütünüyle göz önüne alarak rapor hazırladıklarını anımsatarak, kendi iktidarlarında herkesin mesut olacağını ifade etti.

Herkese el uzatarak kalbini kazanacaklarını dile getiren Karamollaoğlu, "Artık bu ülkede bir değişime ihtiyaç var. Hak ve adaletin yanında biz dürüst olacağız. Yalan söylemeyeceğiz, yetim malına el uzatmayacağız, komşumuzun derdiyle dertleneceğiz, yemeyeceğiz ve yedirtmeyeceğiz." diye konuştu.

Diyarbakır'ın tarım ve hayvancılıkta önemli bir desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Karamollaoğlu, ilde tarım ve hayvancılığın desteklenmesiyle Türkiye'nin buradan beslenebileceğini aktardı.

Temel Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Problemleri dile getirmekten kesinlikle çekinmiyorum. Bu bölgede kardeşliği, huzuru ve barışı pekiştirecek projelere ihtiyacımız var ancak bunlar adalet bazında gerçekleştirilebilir. Herkes bunu bilmelidir. Biz kardeşiz, birbirimizin yanında durmakla mükellefiz. Bu bölgeyi şekillendirmek isteyen emperyalistlerin oyununa gelmeden, bu bölgede bulunan bütün ülkeler ve topluluklar bir araya gelecek ve problemlerimizi biz çözeceğiz. ABD, Rusya ve Avrupa bunları çözemez."

Şahsiyetli bir dış politika izleme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Karamollaoğlu, başkasının etkisinde kalmadan adaleti, huzuru ve barışı sağlayacak dış politika uygulayacaklarını söyledi.

- "Sandıktan en güçlü parti olarak çıkacağız"

Karamollaoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"25 Haziran sabahı güneş burada bir farklı doğacak. Buna samimi olarak inanıyorum. Bu coşku, bunun en güzel işaretidir. Bu bölgede barışın ve huzurun sağlanması elbette birtakım adımların atılmasına da bağlıdır. 6 gün sonra herkes sandık başına gidecek. Herkes bilsin ki sandıktan partimiz bir bomba gibi patlayarak çıkacak. En büyük patlamayı Diyarbakır'ımızda gerçekleştirerek tarihe bir destan yazdıracağız. Sandıktan en güçlü parti olarak çıkacağız."

Konuşmanın ardından partisinin Diyarbakır milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamlayan Karamollaoğlu'na Diyarbekirspor forması hediye edildi.

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miting Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamo

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