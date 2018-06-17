Temel Karamollaoğlu'nun Diyarbakır mitingi

DİYARBAKIR (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Bu bölgeyi şekillendirmek isteyen emperyalistlerin oyununa gelmeden, bu bölgede bulunan bütün ülkeler ve topluluklar bir araya gelecek ve problemlerimizi biz çözeceğiz. ABD, Rusya ve Avrupa bunları çözemez." dedi.

Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Karamollaoğlu, genel başkanlık görevine geldikten sonra Diyarbakır'a sık sık geldiğini söyledi.

Karamollaoğlu, bu bölgedeki ihtiyaçları ve hissiyatları bütünüyle göz önüne alarak rapor hazırladıklarını anımsatarak, kendi iktidarlarında herkesin mesut olacağını ifade etti.

Herkese el uzatarak kalbini kazanacaklarını dile getiren Karamollaoğlu, "Artık bu ülkede bir değişime ihtiyaç var. Hak ve adaletin yanında biz dürüst olacağız. Yalan söylemeyeceğiz, yetim malına el uzatmayacağız, komşumuzun derdiyle dertleneceğiz, yemeyeceğiz ve yedirtmeyeceğiz." diye konuştu.

Diyarbakır'ın tarım ve hayvancılıkta önemli bir desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Karamollaoğlu, ilde tarım ve hayvancılığın desteklenmesiyle Türkiye'nin buradan beslenebileceğini aktardı.