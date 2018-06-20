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Temel Karamollaoğlu'nun Trabzon mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 21:04 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu: - "Allah nasip ederse iktidara geldiğimiz zaman biz bambaşka bir politika izleyeceğiz"

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Allah nasip ederse iktidara geldiğimiz zaman biz bambaşka bir politika izleyeceğiz." dedi.

Karamollaoğlu, partisince 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Trabzon'un bugün bir şehidi olduğunu anımsatarak, "Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. İnşallah son şehidimiz olur. Ailesine, yakınlarına bütün Trabzonlu kardeşlerime, milletimize başsağlığı diliyorum. Gönlümüz istiyor ki bu terör bir an önce son bulsun ama elbette bunun için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum." ifadesini kullandı.

24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemine de değinen Karamollaoğlu, "Bir seçime gidiyoruz, yüze yüze kuyruğuna geldik. Önümüzdeki pazar artık herkes bugüne kadar edindiği intibalarla sandık başına gidecek, oyunu kullanacak, hem Cumhurbaşkanlığında kim bu ülkeyi 5 yıl yönetecek onun kararını verecek hem de Türkiye Büyük Millet Meclisinde hangi partiler kendisini temsil edecek bunun da kararını verecek. İki seçim de önemli. " diye konuştu.

- "İnşallah Saadet Partisi sandıktan en başarılı parti olarak çıkacak"

Seçimlere girerken bazı hususlara önem verdiklerini dile getiren Karamollaoğlu, en çok önem verdikleri konunun ülkedeki kutuplaşma olduğunu ifade etti.

Karamollaoğlu, vatandaşlara "Bazen soruyorlar, 'İktidara geldin, yetki sana verildi, ilk yapacağın iş ne? diye." ifadesini kullanarak, "Bana oy vermeyenleri de kucaklayacak bir tavır sergilemek. Bizi bu değerler biz yapar." şeklinde konuştu.

Yaptıkları ittifakın eleştirildiğini de belirten Karamollaoğlu, vatandaşlara ittifak nedenlerini anlattı.

Karamollaoğlu, Karadeniz'in önemli ürünlerinden olan balık, fındık ve çaya da değinerek devletin bu konularda bir politikası olması gerektiğini savundu.

Türkiye'nin işsizlik ve geçim sıkıntısı açısından sorunları olduğunu ileri süren Karamollaoğlu, Saadet Partisi olarak bu yöndeki projeleri hakkında bilgi verdi.

Karamollaoğlu, yapacaklarını anlatarak, "Allah nasip ederse iktidara geldiğimiz zaman biz bambaşka bir politika izleyeceğiz. Üretim, üretim, üretim. Hem hayvancılıkta hem ziraatta hem sanayide hem madencilikte laf üretmeyeceğiz, iş yapacağız." dedi.

Konuşmaların ardından partisinin Trabzon milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamlayan Karamollaoğlu'na, partisinin gençlik kolları tarafından arkasında "bilge başkan" yazılı Trabzonspor forması hediye edildi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamo Trabzon

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