Temelli: 25 Haziran sabahı sarayı boşaltıp gidecekler

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Van'daki mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Temelli, "İstanbul'daki mitingde Tansu Çiller'i davet edip, 1990'lı yılların zihniyeti ile kol kola girdiler. Yani bir zamanlar beyaz toroslara binen Başbakan ve onun ekibi Mehmet Ağar'la birlikte yürüyorlar. 25 Haziran sabahı sarayı boşaltıp gidecekler" dedi.

HDP, yarınki seçimler öncesi final mitingini Van'da Beşyol Meydanı'nda yaptı. Miting çevresindeki binalara HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın dev posterleri asılırken, alanda yer bulamayanlar da binaların çatılarına çıktı. HDP Eş Genel Başkanı ve Van milletvekili adayı Sezai Temelli, eşi Aşgegül Temelli ile sahneye çıkarak, miting alanındaki kalabalığı selamladı. Konuşmasına, vatandaşlara seçim günü hiçbir tuzağa düşmemeleri ve oyuna gelmemeleri çağrısında bulunarak başlayan Temelli, "24 Haziran günü seçme hakkınızı kullanın. Onlar hangi provokasyonları ve oyunları yaparlarsa yapsınlar, sizler o oyunlara ve provokasyonlara gelmeyin. Bizler oyumuza, sandıklarımıza sahip çıkacağız. Direne direne kazanacağız. Karşımızdaki bu zihniyeti, kayyumları atayan zihniyeti, barış istememe, demokrasi istememe zihniyetine karşı sandıklarda gereken dersi vereceğiz. Atanan bu kayyumlar, çocuklarımızın eğitim yuvası olan kurumları, kreşleri kapattılar. 24 Haziran'da hep birlikte bu zihniyetten kurtulacağız" dedi.

Van'da aday olduğunu ve son mitinge eşiyle birlikte geldiğini belirten Temelli, Van'dan başlayarak tüm Türkiye'ye barış ve demokrasiyi getireceklerini söyledi. Temelli, "Bu da Van'a ve bütün Türkiye halkına sözümüz olsun. Biz barışı ve demokrasiyi isterken, onlar ülkeye barış gelmemesi için nefret diliyle konuşup, HDP'yi düşmanlaştıran, insanları karşı karşıya getiren bir tutum sergiliyorlar. Bizler Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Arabıyla tüm halklarla biriz, beraberiz. İşte biz etkin köken ayrımı yapmadığımız için HDP'den korkuyorlar. Korkuları arttıkça, nefret dilleri de, düşmanlıkları da artıyor" diye konuştu.

'HESAPLARI HDP'Yİ BARAJ ALTINDA BIRAKMAK'

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki olayda suçluların ortaya çıkarılmadığını söyleyen Temelli konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz dedik ki, 'Bu saldırı bir provokasyondur. Bu provokasyonun arkasında kim varsa derhal ortaya çıkarılsın. Suçlular yargı önünde hesap versin' dedik. Ama ne yazik ki, suçlular ortada olduğu halde, şu ana kadar hiçbir şey yapılmadı. Tek hesapları var. HDP'yi düşmanlaştırmak, suçlamak. Onların bu kirli hesaplarını hep beraber bozacak mıyız? Evet, 24 Haziran'da hep beraber sandığa sahip çıkarak, bunu bozacağız. Onların hesapları HDP'yi baraj altında bırakmak. 7 Haziran'da, 1 Kasım'da barajları nasıl yıktıysak, bu seçimde de barajları yıkıp onların başına taş ve Demirtaş olacağız. Bu acıların tek sebebi provokasyonlardır. Kendilerine göre 450 vekil hayal ediyorlar. Biz de diyoruz ki, 'Siz sandıkla geldiniz, sandıkla gideceksiniz'. Meydanlar bunu gösteriyor. O sandıklar ne diyorsa saygı göstereceksiniz."

'HDP 80 DEĞİL, 180 VEKİL ÇIKARACAK'

HDP'nin yarınki seçimlerde 80 değil, 180 milletvekili çıkaracağını iddia eden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin bu seçimde barışın önündeki barajları yıkacağını kaydederek, "Sayın Demirtaş'la Türkiye'nin önü açılacak. Bizim bir programımız var. Programımızda, demokratik bir anayasaya ihtiyaç var. Bunu hep beraber hayata geçireceğiz. 'Bu ülkede etkin kimliğinden dolayı kimse dışlanmasın, hep beraber yan yana gelelim' diyoruz. İşte o zaman bu kuşatma kalkar, barış ve demokrasinin önü açılır ve halklar çözümü birlikte arar. Biz diyoruz ki, '1 oy Demirtaş'a , 1 oy HDP'ye'.Tüm Türkiye halklarının demokrasiden, barıştan yana oylarını kullanacaklarına inanıyoruz. İkinci turda da Erdoğan'a karşı demokrasiden yana oyunuzu kullanın. Çünkü demokrasi olmadan bu ülkede hiçbir sorun çözülmez. Kürt sorunu da demokrasi olduğunda çözülür. Bizim programımızda herkese adalet, ortak vatanımızda demokratik bir cumhuriyet inşa etmek var. Bunu hep beraber başaracağız. Artık kendimizi biz yöneteceğiz, kayyumlar değil. Biz bunu istedikçe onlar hep savaş politikaları dayattılar. Bu oyunu hep birlikte bozacağız. Bu zihniyeti kadınlarımız, gençlerimiz, emekli yurttaşlarımız değiştirecek" diye konuştu.

'EĞİTİM SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Hükümetin eğitim sistemi ve ekonomi politikalarını eleştiren Temelli, "4+4+4 eğitim sistemini değiştereceğiz. Çocuklarımızın geleceği için bu eğitim sistemini değiştireceğiz. İşte o zaman çocuklarımıza güzel bir ülke ve vatan bırakabiliriz. 24 Haziran seçimleri bunun başlangıcı olacak. 25 Haziran sabahı 'HDP nasıl bu kadar oy aldı?' diye şaşırmasınlar. 'Ben nasıl bu kadar az oy aldım?' diye şaşıracaklar. Ekonomiyi krizi yönetecekmiş. Dünyanın en pahalı patates ve soğanını yiyiyoruz. Hayvancılığı bitirdiler. Yetmedi. Tarımı bitirdiler. Yetmedi. En sonunda soğanı da bitirdiler" dedi.

'SARAYI BOŞALTIP GİDECEK'

Temelli, "İstanbul'daki mitingde Tansu Çiller'i davet edip , 1990'lı yılların zihniyeti ile kol kola girdiler. Yani bir zamanlar beyaz toroslara binen Başbakan ve onun ekibi Mehmet Ağar'la birlikte yürüyorlar. 25 Haziran sabahı sarayı boşaltıp gidecekler. Biz diyoruz ki, 'OHAL değil, demokrasi'. Biz diyoruz ki; 'Savaş değil, barış'. Biz diyoruz ki, 'Erdoğan değil Demirtaş'. Erdoğan değişmeden barış da gelmez, demokrasi de gelmez" ifadelerini kullandı.

MİTİNG SONRASI GERGİNLİK

Miting sonrası dağılan kalabalık, Cumhuriyet Caddesi'ne geldiğinde sloganlar atınca gerginlik yaşandı.Yaşanan gerginliğe, polis göz yaşartıcı bomba ve TOMA'dan tazyikli su sıkarak müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 4 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri kentte olayların büyümemesi için yoğun güvenlik önlemi aldı.