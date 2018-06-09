Temelli'den partisinin standına ziyaret

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin Kuğulu Park'taki seçim standını ziyaret etti.

Temelli ve HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, HDP'nin Kuğulu Park'taki seçim standını ziyaret ederek, partililerle sohbet etti ve halay çekti.

Temelli, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne az bir zaman kaldığını belirterek, "Seçimde herkesi müşahit, sandıklarda görevli olmaya davet ediyorum." dedi.

Bu seçimin kritik ve önemli olduğunu vurgulayan Temelli, "Biz demokrasiden yana tercihte bulunanlar sandıklarımıza sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Temelli ve Kerestecioğlu daha sonra Çankaya Belediyesinin Hakkı Fırat Zabıta Noktası ve Kuğulu taksi durağına giderek, taksici esnafıyla sohbet etti.

