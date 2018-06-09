HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Temelli'den partisinin standına ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 15:03 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin Kuğulu Park'taki seçim standını ziyaret etti

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin Kuğulu Park'taki seçim standını ziyaret etti.

Temelli ve HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, HDP'nin Kuğulu Park'taki seçim standını ziyaret ederek, partililerle sohbet etti ve halay çekti.

Temelli, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne az bir zaman kaldığını belirterek, "Seçimde herkesi müşahit, sandıklarda görevli olmaya davet ediyorum." dedi.

Bu seçimin kritik ve önemli olduğunu vurgulayan Temelli, "Biz demokrasiden yana tercihte bulunanlar sandıklarımıza sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Temelli ve Kerestecioğlu daha sonra Çankaya Belediyesinin Hakkı Fırat Zabıta Noktası ve Kuğulu taksi durağına giderek, taksici esnafıyla sohbet etti.

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
Kılıçdaroğlu: 16 yılın sonunda 'kıraathane açacağız' diyorsa bu iş bitmiştirKılıçdaroğlu: 16 yılın sonunda 'kıraathane açacağız' diyorsa bu iş bitmiştir
HÜDA-PAR, Silopi’de ilk kez seçim bürosu açtıHÜDA-PAR, Silopi’de ilk kez seçim bürosu açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP seçim Sezai Temelli

En Çok Okunan Haberler

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

İsmail Kahraman helallik istedi!

İsmail Kahraman helallik istedi!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!

Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!

Temel Karamollaoğlu'ndan canlı yayında çok konuşulacak sözler!

Temel Karamollaoğlu'ndan canlı yayında çok konuşulacak sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.