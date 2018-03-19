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Temiz Seçim Platformu üyelerinden Kılıçdaroğlu’na ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 18:08 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Temiz Seçim Platformu üyeleriyle bir araya geldi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Temiz Seçim Platformu üyelerini kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Temiz Seçim Platformu üyeleriyle bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Temiz Seçim Platformu üyelerini kabul etti. Yaşar Okuyan, Hasan Korkmazcan, Enis Öksüz, Barlas Doğu, Ramazan Mirzaoğlu, İlke Çakar’dan oluşan Platform temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da hazır bulundu.
Görüşmenin ardından heyet adına açıklamalarda bulunan Temiz Seçim Platformu Başkanı Yaşar Okuyan, “Seçim güvenliği konusunda sandıklarda gönüllü insanların, grupların diğer partilerin aynı şekilde kendilerinin de hazırlıklarıyla önce sandığa sahip çıkma, oy verilmedeki engellerin ortadan kaldırılması, mutlaka her seçimin ciddi manada da bir siyasi partilerin sandık güvenliğiyle ilgili vatandaşın sandığa gidişini kolaylaştıracak katkı sağlayacak bir çabalarda birlikte hareket etme noktasında belli bir noktaya geldik. Önümüzdeki günlerde kendileri CHP olarak yaptıkları hazırlıklardan bahsettiler. Önümüzdeki süreçte daha da işbirliğini arttıracağız. Saadet Partisinde yaptığımız görüşmelerde de aynı duyarlılığı gördük” ifadelerini kullandı.
Oyların sayılması konusunda iktidar-muhalefet ayrımı yapmadan böylesine bir yasayı AK Parti ve MHP ittifakıyla geçirmelerine rağmen onlara da çağrı yaptıklarını kaydeden Okuyan, “Yanlıştan dönün. Gelin bunu seçime katılma hakkına sahip mecliste olan olmayan bütün partilerle birlikte ele alın. Vatandaşa, hepimize, herkese çok büyük görev düşüyor. Hangi partiye oy verirsek verelim mutlaka sandığa gideceğiz çünkü bir oy bir oydur. Oy senin namusundur, namusunu satma vatandaşa çağrımız budur. Git oyunu kullan hangi partiye verirsen ver. Oyumuzu verelim takdir neyse ona da razı olacağız. Oyumuzun üzerinde oynanan oyunları bozacağız. A partisi b partisi meselesi değil demokrasi meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleceği meseledir. Önümüzdeki seçimde mutlaka sandığa gidelim, mutlaka oyumuzu kullanalım” diye konuştu.
Okuyan, bu konularla ilgili diğer partileri de ziyaret edeceklerini ifade ederek, “Seçimin sağlıklı olması bütün derdimiz o” dedi.
Vatan Partisi, Demokrat Parti, Merkez Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve CHP ile görüştüklerini hatırlatan Okuyan, AK Parti ve MHP’yi de randevu vermeleri takdirde ziyaret edeceklerini bildirdi.

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