"Temsilde adaletin sağlanması için Millet İttifakı'nı kurduk"

ÇANAKKALE(AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, "Muhalefette demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan tüm unsurlarla bir araya gelerek, temsilde adaletin sağlanması için büyük bir çaba göstererek Millet İttifakı'nı kurduk." dedi.
Erkek, partisinin Çanakkale İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, 24 Haziran seçimleri sonrasında parlamentoda
çoğunluğu sağlamaları durumunda, belirledikleri 5 sorunu
düzelteceklerini belirtti.
Bu sorunların "adalet ve demokrasi, eğitim, ekonomi, dış politika ve toplumsal barış" olduğunu anlatan Erkek, ülke genelinde 24 Haziran seçimi için çalışma yürüttüklerini ve Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı yapacaklarını, Çanakkale’de, Türkiye’de birinci parti olacaklarını vurguladı.
Olağanüstü hal (OHAL) sürecinde gerçekleştirilecek tüm seçimlerde sonuç ne olursa olsun, tartışmaların bitmeyeceğini anlatan Erkek, şunları söyledi:
"Kimsenin Türkiye'ye bunu yaşatmaya hakkı yoktur. Mertçe bir seçim istiyorsanız, dürüst bir seçim istiyorsanız, eşit, adil, özgür bir seçim istiyorsanız, yapılması gereken önce OHAL'in kaldırılması, ikincisi de 12 Eylül darbe hukuku ürünü olan yüzde 10 barajının kaldırılmasıydı. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde artık barajın hiçbir anlamı kalmadığını hepimiz biliyoruz. Baraj niçin getirilmişti? İstikrar olsun, hükümetler kurulabilsin diye. Artık hükümet Meclisin dışından kurulacağına göre seçilecek olan Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak bakanları dışarıdan atayacağına göre yüzde 10 barajı niye hala duruyor? İşte bunun sebebi korku."
- "19 Mayıs ruhuyla seçimlere hazırlanıyoruz"
"Muhalefette demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan tüm unsurlarla bir araya gelerek, temsilde adaletin sağlanması için büyük bir çaba göstererek Millet İttifakı'nı kurduk." değerlendirmesinde bulunan Erkek, şöyle devam etti:
"Önümüzdeki süreçte Millet İttifakı 24 Haziran'da Meclis'te çoğunluğu mutlaka sağlayacaktır. Önümüzdeki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluk AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ittifakında değil, daha doğrusu saray rejiminde değil, Millet İttifak'ında olacaktır. Çanakkale'de de Millet İttifakı 4 milletvekilini mutlaka kazanacaktır. 19 Mayıs ruhuyla seçimlere hazırlanıyoruz. Tüm örgütlerimizle, üyelerimizle ve Millet İttifakı'yla gece gündüz çalışıyoruz. 24 Haziran'da ya da 8 Temmuz'da Sayın Muharrem İnce Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olacak."
Toplantıya, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Kepez ilçe Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık ve partililer katıldı.
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