"Terör herkes tarafından kınanması gereken eylem tarzıdır"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin, "AK Parti ailesi olarak buruk bir bayram yaşıyoruz. Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, herkes tarafından kınanması gereken bir eylem tarzıdır." dedi.

Çavuşoğlu, Ulu Cami'de kıldığı bayram namazının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu topraklarda ve İslam coğrafyasında yaşayanların bayramını kutladı.

Bayramların her türlü kırgınlıkların, küskünlüklerin, kinin ve öfkenin bir yana bırakılarak, kardeşliğin, barışın huzurun hakim olduğu günler olmasını dileyen Çavuşoğlu, "Özellikle içinden geçtiğimiz konjonktür içerisinde Türkiye'de tüm toplum kesimlerimizin ve milletin birlik, beraberliği çok önemli. Bu vesileyle bu bayramın milletimizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını, ülke olarak hiçbir acı, öfke ve kinin olmadığı bir iklimde yaşamamızı yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı."

- "Buruk bir bayram yaşıyoruz"

Çavuşoğlu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün AK Parti'lilere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyı hatırlatarak, şöyle devam etti: