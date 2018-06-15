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"Terör herkes tarafından kınanması gereken eylem tarzıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 08:38 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "(Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırı) AK Parti ailesi olarak buruk bir bayram yaşıyoruz. Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, herkes tarafından kınanması gereken bir eylem tarzıdır" - "Bunlarla olan mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Asla bizi yıldıramayacaklar, hedefimizden geri döndüremeyecekler"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin, "AK Parti ailesi olarak buruk bir bayram yaşıyoruz. Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, herkes tarafından kınanması gereken bir eylem tarzıdır." dedi.

Çavuşoğlu, Ulu Cami'de kıldığı bayram namazının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu topraklarda ve İslam coğrafyasında yaşayanların bayramını kutladı.

Bayramların her türlü kırgınlıkların, küskünlüklerin, kinin ve öfkenin bir yana bırakılarak, kardeşliğin, barışın huzurun hakim olduğu günler olmasını dileyen Çavuşoğlu, "Özellikle içinden geçtiğimiz konjonktür içerisinde Türkiye'de tüm toplum kesimlerimizin ve milletin birlik, beraberliği çok önemli. Bu vesileyle bu bayramın milletimizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını, ülke olarak hiçbir acı, öfke ve kinin olmadığı bir iklimde yaşamamızı yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı."

- "Buruk bir bayram yaşıyoruz"

Çavuşoğlu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün AK Parti'lilere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyı hatırlatarak, şöyle devam etti:

"AK Parti ailesi olarak buruk bir bayram yaşıyoruz. Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, herkes tarafından kınanması gereken bir eylem tarzıdır. Hal böyle olunca son günlerde özellikle seçim atmosferinde ortaya çıkan bu durumlar karşısında bütün muhalefetiyle, iktidar mensuplarıyla beraber terörün kınanması ve Türkiye'de tamamen bitirilmesi konusunda mücadelemizi ortaya koyuyoruz. Bunlarla olan mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Asla bizi yıldıramayacaklar, hedefimizden geri döndüremeyecekler. Bunların yurt içinde başlarını kaldırmalarına müsaade etmiyoruz. Yurt dışında da nereye saklanırlarsa saklansınlar bunları bularak ülkemiz için tehdit verici olmaktan çıkarıyoruz. Böyle bayram tebriği olmaz ama içimizde yangın var. "

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, daha sonra namazdan çıkan vatandaşlarla bayramlaşıp lokum dağıttı.

Çavuşoğlu'na AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da eşlik etti.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı

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