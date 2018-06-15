AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Terör kaynağında da kurutuluyor. Bu açıdan milletimiz rahat olsun. Türkiye huzura ve güvene kavuşmuştur." dedi.

AK Parti İl Başkanlığında partililerle bayramlaşan Ünal, daha sonra, Kahramanmaraş Valiliği önünde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Ünal, burada yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin ve Kahramanmaraş halkının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bugün bayramı biraz buruk kutladıklarını dile getiren Ünal, dün Suruç'ta çirkin ve hain bir saldırı gerçekleştiğini söyledi.

"Maalesef bu ülkede şiddetten, terörden beslenen, silahı ve şiddeti çözüm olarak gören hain terör örgütünün zihniyeti, hala bazen kıpırdanmalarda bulunuyor." diyen Ünal, şunları kaydetti:

"Özellikle bölgede huzurun sağlanması ve bölge halkımızın güveni açısından terör hem şehirlerden hem kırsaldan temizlendi. Terör kaynağında da kurutuluyor. Bu açıdan milletimiz rahat olsun.Türkiye huzura ve güvene kavuşmuştur. Bu tür hala eski alışkanlıklarına devam eden örgüte müzahir bazı grupların şiddet eğilimleri gerektiği şekilde karşılık görecektir. Türk yargısı gerektiği şekilde bunlara gerekeni yapacaktır."

