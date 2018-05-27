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"Terör koridorunu paramparça ettik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 19:56 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "NATO müttefiki olan Amerika, benim koruduğum sınırlarda, 'PKK terör örgütünün elamanlarından oluşan güvenlik birimi kuracağım' dedi. Kurabildi mi? Kuramadı. Kurduğu, oluşturduğu o terör koridorunu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'yla paramparça ettik. Afrin'de inlerine girdik" - "Bunlar, bu milletin desteğiyle 18 saat çalışarak oldu. SİHA ve İHA'ları, Altay tankını, Atak helikopterini yaparak oldu" - "Tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi her bir yönden yapılan saldırılara göğüs geriyor ve bunları püskürtüyoruz. Şimdi önemli bir mücadele, kavga veriyoruz. 24 Haziran sonrasında, Allah'ın izniyle yeni yönetim modeli ile şahlanacak ve ayağa kalkacak Türkiye'nin mücadelesini veriyoruz"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "NATO müttefiki olan Amerika, benim koruduğum sınırlarda, 'PKK terör örgütünün elamanlarından oluşan güvenlik birimi kuracağım' dedi. Kurabildi mi? Kuramadı. Kurduğu, oluşturduğu o terör koridorunu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'yla paramparça ettik. Afrin'de inlerine girdik." dedi.

Ünal, partisinin Afşin ilçesindeki seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçileceğini ve AK Parti'nin de güçlü bir şekilde TBMM'de yer alacağını belirtti.

AK Parti'nin neferi olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Ünal, "18 saat çalışan bir cumhurbaşkanımız var. Zaman oturma zamanı değildir." dedi.

Ünal, 15 Temmuz darbe girişiminin sona ermediğine işaret ederek, şunları söyledi:

"15 Temmuz'u, güney sınırımızda bir terör koridoru oluşturarak devam ettirmek Türkiye'yi kıskaca almak istediler. Biz NATO müttefikiyiz, onların da güney sınırlarını koruyoruz. Ama NATO müttefiki olan Amerika, benim koruduğum sınırlarda, 'PKK terör örgütünün elamanlarından oluşan güvenlik birimi kuracağım' dedi. Kurabildi mi? Kuramadı. Kurduğu, oluşturduğu o terör koridorunu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'yla paramparça ettik. Afrin'de inlerine girdik. Bunlar, bu milletin desteğiyle 18 saat çalışarak oldu. SİHA ve İHA'ları, Altay tankını, Atak helikopterini yaparak oldu."

Ünal, 24 Haziran seçimlerinin ardından yeni sisteme geçileceğini anımsatarak, Türkiye'nin, yeni hükümet modeliyle şahlanışını ve yükselişini gerçekleştireceğini kaydetti.

- "İktidarımız boyunca dirilişi gerçekleştirdik"

Türkiye'nin şu anda 4 terör örgütüyle mücadele ettiğini vurgulayan Ünal, "Şu anda tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi her bir yönden yapılan saldırılara göğüs geriyor ve bunları püskürtüyoruz. Şimdi önemli bir mücadele, kavga veriyoruz. 24 Haziran sonrasında Allah'ın izniyle yeni yönetim modeli ile şahlanacak ve ayağa kalkacak Türkiye'nin mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.

Ünal, bir taraftan parti kapatma davaları, Gezi ve 17-25 Aralık olayları ile 15 Temmuz darbe kalkışmasının bertaraf edildiğini, bir taraftan da Türkiye'yi ayağa kaldırdıklarını belirterek, "Elhamdülillah, Türkiye her anlamda kalkındı. İktidarımız boyunca dirilişi gerçekleştirdik. Yeni hükümet modeliyle şahlanışı ve yükselişi gerçekleştireceğiz. Biz bu kavgayı verirken, bu dava uğruna gece gündüz çalışırken, birileri şahsi ve kişisel hesaplarının peşine düşüyorsa, onları Allah'a havale etmekten başka yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Ünal ve beraberindekiler, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal 24 haziran Kahramanmaraş

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