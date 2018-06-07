SİNOP (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye'yi çökertmek için içeride terör yarattılar, yetmedi dışarıdan bir terör kuşağıyla ülkemizi kuşatmaya çalıştılar. Türkiye ise Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirerek bu kuşağı kırdı." dedi.

Çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Demircan, Sinop Valiliği ve AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından, Sinop Valiliği tarafından Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dranas Uygulama Oteli'nde verilen iftara katılan Bakan Demircan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her alanda gelişme gösteren bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

Özellikle sağlık ve savunma alanlarında büyük yol aldıklarını anlatan Bakan Demircan, Türkiye'nin artık savunma sanayi alanında kendi silahını üreten bir ülke olduğuna işaret etti.

Demircan, Türkiye'nin bir yandan terör belasıyla mücadele ederken bir yandan da hedeflerine yürüdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi çökertmek için içeride terör yarattılar, yetmedi dışarıdan bir terör kuşağıyla ülkemizi kuşatmaya çalıştılar. Türkiye ise Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirerek bu kuşağı kırdı. Şimdi Kandil'e de Sincar'a da müdahale edeceğiz. Türkiye artık terör baskısı altında kalmayacak. Terör baskısından kurtulan ülkemiz, şimdi 24 Haziran'da çok önemli bir seçime gidecek. Yani başkanlık sistemini uygulamaya koyacağız. Aslında 16 Nisan 2017'de millet kararını verdi. Siz bakmayın muhalefete, seçilirse parlamenter sisteme dönecekmiş. Hadi oradan, sen gerici misin? Türkiye bu sorunlarını çözmek için yıllarca uğraştı. Şimdi millet tekrar geriye dönmeye müsaade eder mi? Etmez tabii."

Demircan, ülkenin yıllarca darbelerle mücadele ettiğini vurgulayarak, artık yeni sisteme geçmenin zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Bakan Demircan'a programlarında, Sinop Valisi Köksal Şakalar, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Ali Çöpçü ve diğer ilgililer eşlik etti.

