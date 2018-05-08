"Terör örgütlerinin bulunduğu her yer hedefimizdir"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Terör örgütlerinin bulunduğu her yer, bu örgütler buralardan temizlenene kadar Türkiye'nin hedefidir." dedi.

Canikli, Mecliste AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti'nin seçim manifestosunda, terörle mücadeleye önemli yer ayırdığının anımsatılması üzerine Canikli, "Terör örgütlerinin bulunduğu her yer, bu örgütler buralardan temizlenene kadar Türkiye'nin hedefidir." diye konuştu.

Bu durumun altının, manifestoda bir kez daha çizildiğini belirten Canikli, "Terör örgütlerinin, Türkiye'nin güneyinden, sınır boylarından temizlenmesi gerekiyor. Temizlenmeden Türkiye kendini güvende hissedemez. Dolayısıyla, onların olduğu her yer, hangi şart altında olursa olsun, oradaki terör örgütleri, teröristler bizim hedefimizdir. " değerlendirmesini yaptı.

Amerika'nın Münbiç'ten çekileceği yönünde bazı iddiaların bulunduğunun ifade edilmesi üzerine Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(ABD Dışişleri Bakanı) Pompeo, Dışişleri Bakanı olmadan önce, yol haritası konusunda bir noktaya gelinmişti. O görüşmeler devam ediyor. Tercihimiz her zaman, çatışma olmadan, görüşerek, diplomasiyle meselenin çözülmesi, bunu zorluyoruz, zorlamaya da devam edeceğiz. O bağlamda, görüşmelerin bu şekilde bir çözüm için halen masada olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar tüketilmeden diğer yöntemlere başvurulamaz. Sonuçta ABD, NATO içerisinde bizim müttefikimiz. Zaten bizim haklılığımız konusunda, bunun meşru müdafaa içerisinde bir çalışma, bir politika olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok, herkes bunu kabul ediyor ve bunun bizim doğal hakkımız olduğunu da kimse inkar edemiyor."