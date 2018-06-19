Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Kararlıyız, terörün Türkiye'deki 81 milyon ve gençlerimiz için sorun teşkil etmemesini sağlayacağız. Allah'a şükür Türkiye'de bütün terör örgütlerinin nefes borusunu kestik." dedi.
Erzurum'da katıldığı bir televizyon programında gençlerle bir araya gelen Akdağ, Türkiye'nin terör örgütleriyle başarılı bir şekilde mücadele ettiğini vurguladı. Akdağ, 24 Haziran'da yapılacak seçimle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçeceğini hatırlattı.
Akdağ, söz konusu sisteme geçilmesine milletin karar verdiğini ve bu karara saygı duyulması gerektiğinin altını çizerek, "Bu sistemle güçlü hükümet, Cumhurbaşkanlığını denetleme kabiliyetine sahip güçlü Meclis olacak ve Cumhurbaşkanı hızlı hareket ederek toplumsal dönüşümleri gerçekleştirebilecek. Biz gelişen ve son derece genç nüfusa istihdam sağlamak zorunda olan ülkeyiz. Son 10 yılda 8 milyon istihdam sağladık, bu istihdam Avrupa'da sağlanan istihdama denk." diye konuştu.
Ülke içinde ve dışında terör örgütlerine karşı verilen mücadeleye değinen Akdağ, Afrin'de ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda silah ve askeri güçle terör örgütlerinin temizlendiğini, Menbiç'te ise diploması yoluyla terör örgütü unsurlarının oradan çıkartılıp kontrolü Türkiye ile ABD'nin birlikte sağlayacağını aktardı.
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- "Batılı ülkeler, Türkiye'de olan terörün çok azıyla bile baş edemiyor"
Recep Akdağ, Kandil, Sincar ve Mahmur'a yapılan operasyonların daha önceden planlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener 'Kandil'e gidilmesin, ne işimiz var orada' diye hepsi aynı şeyleri söylüyor. Karamollaoğlu 'Kandil'e gidilmesin orası boş, dağı taşı bombalıyorlar' diyor. Boş dedikleri yerde 40'ın üzerinde terörist etkisiz hale getirildi, bunların dünyadan haberleri yok. Kararlıyız, terörün Türkiye'deki 81 milyon ve gençlerimiz için sorun teşkil etmemesini sağlayacağız. Batılı ülkeler Türkiye'de olan terörün çok azıyla bile baş edemiyor, ama biz 4 büyük terör örgütüyle son birkaç senedir mücadele ediyoruz ve Allah'a şükür Türkiye'de bütün terör örgütlerinin nefes borusunu kestik. Bu çok kolay bir iş değil, bu kararlı liderlik ve hükümet tavrıyla mümkün olabilirdi bunu da yaptık ve halkımız da arkamızda duruyor."
Programa katılan bir gencin "Suriyeliler için vatandaşlık verilecek mi?" sorusunu yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Akdağ, son aylarda 250 bin Suriyelinin geri döndüğünü hatırlatarak, Suriyelilere vatandaşlık vermeyeceklerini ve Türkiye ile Özgür Suriye Ordusu'nun Suriye'deki alanları güvenli hale getirdiği ölçüde ülkelerine geri göndereceklerini söyledi.
Akdağ, seçimlere kısa bir süre kaldığını hatırlatarak, Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında duracağını sözlerine ekledi.
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