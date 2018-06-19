HABER

"Terör örgütlerinin nefes borusunu kestik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 03:02 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: - "Kararlıyız, terörün Türkiye'deki 81 milyon ve gençlerimiz için sorun teşkil etmemesini sağlayacağız. Batılı ülkeler Türkiye'de olan terörün çok azıyla bile baş edemiyor, ama biz 4 büyük terör örgütüyle son birkaç senedir mücadele ediyoruz ve Allah'a şükür Türkiye'de bütün terör örgütlerinin nefes borusunu kestik"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Kararlıyız, terörün Türkiye'deki 81 milyon ve gençlerimiz için sorun teşkil etmemesini sağlayacağız. Allah'a şükür Türkiye'de bütün terör örgütlerinin nefes borusunu kestik." dedi.

Erzurum'da katıldığı bir televizyon programında gençlerle bir araya gelen Akdağ, Türkiye'nin terör örgütleriyle başarılı bir şekilde mücadele ettiğini vurguladı. Akdağ, 24 Haziran'da yapılacak seçimle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçeceğini hatırlattı.

Akdağ, söz konusu sisteme geçilmesine milletin karar verdiğini ve bu karara saygı duyulması gerektiğinin altını çizerek, "Bu sistemle güçlü hükümet, Cumhurbaşkanlığını denetleme kabiliyetine sahip güçlü Meclis olacak ve Cumhurbaşkanı hızlı hareket ederek toplumsal dönüşümleri gerçekleştirebilecek. Biz gelişen ve son derece genç nüfusa istihdam sağlamak zorunda olan ülkeyiz. Son 10 yılda 8 milyon istihdam sağladık, bu istihdam Avrupa'da sağlanan istihdama denk." diye konuştu.

Ülke içinde ve dışında terör örgütlerine karşı verilen mücadeleye değinen Akdağ, Afrin'de ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda silah ve askeri güçle terör örgütlerinin temizlendiğini, Menbiç'te ise diploması yoluyla terör örgütü unsurlarının oradan çıkartılıp kontrolü Türkiye ile ABD'nin birlikte sağlayacağını aktardı.

\

- "Batılı ülkeler, Türkiye'de olan terörün çok azıyla bile baş edemiyor"

Recep Akdağ, Kandil, Sincar ve Mahmur'a yapılan operasyonların daha önceden planlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener 'Kandil'e gidilmesin, ne işimiz var orada' diye hepsi aynı şeyleri söylüyor. Karamollaoğlu 'Kandil'e gidilmesin orası boş, dağı taşı bombalıyorlar' diyor. Boş dedikleri yerde 40'ın üzerinde terörist etkisiz hale getirildi, bunların dünyadan haberleri yok. Kararlıyız, terörün Türkiye'deki 81 milyon ve gençlerimiz için sorun teşkil etmemesini sağlayacağız. Batılı ülkeler Türkiye'de olan terörün çok azıyla bile baş edemiyor, ama biz 4 büyük terör örgütüyle son birkaç senedir mücadele ediyoruz ve Allah'a şükür Türkiye'de bütün terör örgütlerinin nefes borusunu kestik. Bu çok kolay bir iş değil, bu kararlı liderlik ve hükümet tavrıyla mümkün olabilirdi bunu da yaptık ve halkımız da arkamızda duruyor."

Programa katılan bir gencin "Suriyeliler için vatandaşlık verilecek mi?" sorusunu yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Akdağ, son aylarda 250 bin Suriyelinin geri döndüğünü hatırlatarak, Suriyelilere vatandaşlık vermeyeceklerini ve Türkiye ile Özgür Suriye Ordusu'nun Suriye'deki alanları güvenli hale getirdiği ölçüde ülkelerine geri göndereceklerini söyledi.

Akdağ, seçimlere kısa bir süre kaldığını hatırlatarak, Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında duracağını sözlerine ekledi.

PARTNERLastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu... Lastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını cevapladıCumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını cevapladı
Bakan Soylu: Ülkeyi hainlere teslim etmedikBakan Soylu: Ülkeyi hainlere teslim etmedik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ canlı yayın Televizyon Programı terör

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Konyaspor, Aykut Kocaman'dan haber bekliyor

Konyaspor, Aykut Kocaman'dan haber bekliyor

Nurgül Yeşilçay'dan olay itiraf: Gaza geldim dozunu kaçırdım

Nurgül Yeşilçay'dan olay itiraf: Gaza geldim dozunu kaçırdım

Enerji Bakanı Berat Albayrak: 24 Haziran'da AK Parti

Enerji Bakanı Berat Albayrak: 24 Haziran'da AK Parti

24 Haziran seçimine günler kala İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Manisa’nın Salihli ilçesinde 250 kişi istifa etti

24 Haziran seçimine günler kala İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Manisa’nın Salihli ilçesinde 250 kişi istifa etti

İlginizi Çekebilir

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.