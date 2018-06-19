Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Kararlıyız, terörün Türkiye'deki 81 milyon ve gençlerimiz için sorun teşkil etmemesini sağlayacağız. Allah'a şükür Türkiye'de bütün terör örgütlerinin nefes borusunu kestik." dedi.

Erzurum'da katıldığı bir televizyon programında gençlerle bir araya gelen Akdağ, Türkiye'nin terör örgütleriyle başarılı bir şekilde mücadele ettiğini vurguladı. Akdağ, 24 Haziran'da yapılacak seçimle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçeceğini hatırlattı.

Akdağ, söz konusu sisteme geçilmesine milletin karar verdiğini ve bu karara saygı duyulması gerektiğinin altını çizerek, "Bu sistemle güçlü hükümet, Cumhurbaşkanlığını denetleme kabiliyetine sahip güçlü Meclis olacak ve Cumhurbaşkanı hızlı hareket ederek toplumsal dönüşümleri gerçekleştirebilecek. Biz gelişen ve son derece genç nüfusa istihdam sağlamak zorunda olan ülkeyiz. Son 10 yılda 8 milyon istihdam sağladık, bu istihdam Avrupa'da sağlanan istihdama denk." diye konuştu.

Ülke içinde ve dışında terör örgütlerine karşı verilen mücadeleye değinen Akdağ, Afrin'de ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda silah ve askeri güçle terör örgütlerinin temizlendiğini, Menbiç'te ise diploması yoluyla terör örgütü unsurlarının oradan çıkartılıp kontrolü Türkiye ile ABD'nin birlikte sağlayacağını aktardı.