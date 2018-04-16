Terör örgütü PKK'nın uyuşturucu tuzağı

İngiltere'de, madde bağımlılarının tedavilerin ücretsiz olduğu, sivil toplum kuruluşlarının uyuşturucu madde ile mücadelede etkin rol üstlendiği anlatılan raporda, tedavi olanların da başkalarına yardım amacıyla gönüllü olarak tedavi merkezlerinde çalıştığı kaydedildi.

Raporda, gezinin İngiltere ayağında, iHear Partnership adlı madde bağımlılığı tedavi merkezi, İngiltere Halk Sağlığı Kurumunu (Public Health England), Uyuşturucu ve Alkol Tedavisi Uygulayıcıları Federasyonunu (Federation of Drug and Alcohol Practitioners) ve Londra Emniyet Teşkilatını ziyaret eden komisyon üyelerinin, madde bağımlılarının tedavileri, rehabilitasyonları ve suç unsurlarına ilişkin bilgi aldığı belirtildi.

Komisyon üyeleri, İngiltere ve Almanya'da bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele konusunda yaptıkları incelemeye ilişkin raporunu hazırladı.

Tedavinin hukuken zorunlu olmadığı, tedavi görenlerin yarısının topluma geri kazandırıldığı ifade edilen raporda, söz konusu bağımlıların 6 aya kadar izlendiği, bu sürecin ise bağımlının geri dönme sebeplerini tespit etmeye odaklı olduğu aktarıldı. Raporda, İngiltere'de, madde bağımlılığı tedavi merkezlerine polisin üniforma ile giremediği bilgisine de yer verildi.

Ülkede, insanların cezaevine gittiklerinde uyuşturucu maddeye daha kolay erişim sağlayabildikleri, bunun için cezaevlerinde önlemler alındığı vurgulandı.

İngiltere'de, yeni psikoaktif ve sentetik uyuşturucuların ortaya çıkmasıyla "taş kokain" kullanımında artış, eroin kullanımında ise azalmanın söz konusu olduğu belirtildi. Öte yandan, sentetik uyuşturucu kullanımında 2010-2015 yılları arasında büyük bir artış yaşandığı, 2016'da ise sentetik uyuşturucuların satın alınmasını güçleştiren kanunların çıkarılmasıyla, bu uyuşturucunun kullanımında azalma olduğu kaydedildi.

İngiltere'de geçen yıl 2,7 milyon kişinin yasa dışı olarak uyuşturucu kullandığı, mala yönelik suçların önemli bir bölümünün uyuşturucu maddelerin temin edilmesine yönelik maddi gelir sağlamak amacıyla yapıldığının belirlendiğini ifade edildi.