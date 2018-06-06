BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'ye yönelik, "Terör örgütünün partisi olmaz, buna dünyanın hiçbir yerinde müsaade etmezler. Türkiye'nin de buna müsaade etmemesi, göz yummaması lazım." dedi.
Destici, Güvenlik-İş Genel Başkanı Ömer Çağırıcı'yı parti genel merkezinde kabulünde yaptığı açıklamada, özel güvenlik görevlilerinin büyük özveri ve riskle çalıştıklarını belirterek, hem maaş hem de özlük hakları noktasında çalışmalarının karşılığını alamadıklarını ifade etti.
"Özel Güvenlik Yasası"nın, özel güvenlik görevlilerine ayrıcalık tanıyan bir şekilde yasalaşması arzusunda olduklarını vurgulayan Destici, "BBP olarak 24 Haziran seçimlerinden sonra Meclis'te temsil edilmeye başladığımızda ilk gündeme getireceğimiz konulardan bir tanesi özel güvenlik görevlilerimizle ve onların talepleriyle ilgili meseleler olacaktır." diye konuştu.
Güvenlik-İş Genel Başkanı Çağırıcı da Türkiye'de aktif olarak çalışan 310 bin özel güvenlik görevlisi bulunduğunu aktararak, Destici'ye özel güvenlik görevlilerinin talep ve sorunlarını dile getirdiği için teşekkür etti.
- "Terör örgütünün partisi olur mu?"
Mustafa Destici, bir gazetecinin, "HDP'nin PKK'nın uzantısı olduğunun ispat edilerek, kapatılması gerektiği." şeklindeki ifadesi nedeniyle tepkilerin sorulması üzerine, toplumun kahir ekseriyetinden olumlu tepkiler aldığını ancak PKK ve onun yandaşlarının olumsuz tepkiler verdiğini vurguladı.
HDP'nin terör örgütü PKK'nın partisi olduğunu ve onun gibi muamele görmesi gerektiğini belirten Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:
"HDP'nin normal bir bir siyasi parti olmadığını, PKK'nın, Kandil'in, İmralı'nın partisi olduğunu çok açık ve net bir şekilde topluma anlatmak lazım. Toplum bilecek. Güneydoğu ve Anadolu'daki vatandaşımız kime oy verdiğini bilecek. 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' diyen siyasi partilerin genel başkanlarına sorun, HDP, PKK'nın partisi midir, değil midir? Dürüstçe cevap versinler. PKK'nın partisiyse terör örgütünün partisi olur mu? Terör örgütünün partisi olursa ona müsaade edilir mi? Edilmemesi lazım. O zaman 'terörle mücedele ediyoruz' diye nasıl söyleyeceğiz. Genel başkanlarını, milletvekili listesini, parti yönetimini Kandil belirliyor. Terör örgütünün partisi olmaz, buna dünyanın hiçbir yerinde müsaade etmezler. Türkiye'nin de buna müsaade etmemesi, göz yummaması lazım."
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