BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'ye yönelik, "Terör örgütünün partisi olmaz, buna dünyanın hiçbir yerinde müsaade etmezler. Türkiye'nin de buna müsaade etmemesi, göz yummaması lazım." dedi.

Destici, Güvenlik-İş Genel Başkanı Ömer Çağırıcı'yı parti genel merkezinde kabulünde yaptığı açıklamada, özel güvenlik görevlilerinin büyük özveri ve riskle çalıştıklarını belirterek, hem maaş hem de özlük hakları noktasında çalışmalarının karşılığını alamadıklarını ifade etti.

"Özel Güvenlik Yasası"nın, özel güvenlik görevlilerine ayrıcalık tanıyan bir şekilde yasalaşması arzusunda olduklarını vurgulayan Destici, "BBP olarak 24 Haziran seçimlerinden sonra Meclis'te temsil edilmeye başladığımızda ilk gündeme getireceğimiz konulardan bir tanesi özel güvenlik görevlilerimizle ve onların talepleriyle ilgili meseleler olacaktır." diye konuştu.

Güvenlik-İş Genel Başkanı Çağırıcı da Türkiye'de aktif olarak çalışan 310 bin özel güvenlik görevlisi bulunduğunu aktararak, Destici'ye özel güvenlik görevlilerinin talep ve sorunlarını dile getirdiği için teşekkür etti.