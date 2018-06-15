"Terör örgütünün siyasi uzantılarının 'cici çocuk' olarak sunulmasından bıktık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bize terör örgütünün övgüsünü, propagandasını yapan ve terör örgütünün talimatlarıyla hareket eden siyasi uzantıların yeniden yeniden parlatılıp 'cici çocuk' olarak sunulmasından artık bıktık." dedi. Ünal, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca karakola düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 11 Haziran'da şehit olan özel harekat polisi Sinan Türkoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret eden Ünal, şehidin annesi Raziye ve babası Abdurrahman Çirkin'e taziyelerini iletti. Ziyaretin ardından Elbistan Yazlık Öğretmenevi'ndeki bayramlaşma törenine katılan Ünal, burada yaptığı konuşmada, şehit annesi Raziye Çirkin'in kendisine "Benim evladım bu ülkeyi korumak için, biz burada rahatça oturalım, ülkede insanlar huzur içinde yaşasınlar diye nöbet tutuyordu. Bu hainler oğlumdan ne istediler?" diye sorduğunu, her şeyin bu sorunun cevabında saklı olduğunu söyledi.

Ünal, yüzyıldır bu coğrafyada huzur, barış ve istikrar aradıklarını, yüzyıldır bu coğrafyada gözyaşlarının dinmesi ve Müslüman kanının akmaması için mücadele verdiklerini belirtti. Dün Suruç'ta yapılan saldırıyı hatırlatan Ünal, şöyle devam etti: "Maalesef bunların Kürtlükle, bu coğrafyanın değerleriyle, inançlarıyla hiçbir ilgileri yok. Olamaz da çünkü o yaptıkları ihanet çemberi kendilerine verilen bir görevin parçası sadece. O yüzden biz bu coğrafyada tam da bayramlarımız bayram olsun diye mücadele ediyoruz. Şimdi biz bunları kırsalda bitirdik, dağda bitirdik. Kato'da, Besler Dereler'de, Amanoslar'da her yerde bunların tepelerine çöktük ve hamdolsun devletimiz inlerine girdi. Yetmedi Afrin'de bunların inine girdik. Şimdi Kandil'e 24 kilometre mesafede, 10'un üzerinde kampları yerle bir edildi, yerlerine üsler oluşturuldu. Önümüzdeki günlerde oralara da girilecek. O Kandil de Allah'ın izniyle çökecek. Oralar çöktükçe bu ülkenin sevinci, refahı, güveni, huzuru artacak. Bayramlarımız bayram olacak."

- "Terör örgütünün yanında olanlardan biz artık bizar olduk" Ünal, terörle mücadelenin bütün kesimlerle birlikte yürütülmek zorunda olduğuna işaret ederek, çünkü bunun milletin huzurunun ve güveninin mücadelesi olduğunu, bayramlara artık gözyaşı ve kan bulaşmaması için bu mücadelenin verilmesi gerektiğini vurguladı. Terör örgütünü savunanlara tepki gösteren Ünal, şunları söyledi: "Bize terör örgütünün övgüsünü, propagandasını yapan ve terör örgütünün talimatlarıyla hareket eden siyasi uzantıların yeniden yeniden parlatılıp 'cici çocuk' olarak sunulmasından artık bıktık. Bu ülkede 53 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine vesile olan 6-7-8 Ekim olaylarının müsebbibi, 'Daha durun Apo'nun heykelini dikeceğiz.' diyenlere devlet gerekli cevabı verdiğinde, devletinin yanında değil de hukukunun yanında, yargısının yanında, adaletinin yanında değil de terör örgütünün yanında olanlardan biz artık bizar olduk." - "Milletin düşmanlarının ağzıyla konuşan siyasetçiler istemiyoruz" "Biz bu ülkeye aşkla, sevdayla bağlı olan siyasetçiler istiyoruz." diyen Ünal, şunları kaydetti: