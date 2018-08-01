"Terör ve destekçileri karşılığını fazlasıyla görecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'deki terör saldırısında bir astsubayın eşi ve 11 aylık bebeğinin şehit edilmesiyle ilgili "Bilinsin ki terör ve destekçileri karşılığını fazlasıyla görecektir." ifadesini kullandı.
Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu sivil araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin şehit edilmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Şehit Nurcan Karakaya ve 11 aylık evladına Allah'tan rahmet dileyen Oktay, "Bilinsin ki terör ve destekçileri karşılığını fazlasıyla görecektir. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
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