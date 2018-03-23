Teröristbaşı Müslim’den skandal açıklamalar

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) eski eş genel başkanı Salih Müslim İsveç’in başkenti Stockholm’de skandal açıklamalarda bulundu.

Sürekli korkudan yer değiştiren terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) eski eş genel başkanı Salih Müslim, İsveç’in başkenti Stockholm’de bir grup milletvekilinin davetlisi olarak İsveç Parlamentosu binasında bulunan bir salonda da basın açıklaması yaptı. Terör örgütü PYD’nin sözde bayrağının da bulunduğu odada açıklama yapan Müslim TSK’nın Afrin’i teröristlerden temizlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Müslim, ’’Afrin, DEAŞ’a başkent yapılması için işgal edildi” şeklinde yalan açıklamada bulundu. 3 bin DEAŞ’lının Türk askeri ile beraber çatıştığı iftirasını atan Müslim, sivillerin hedef alındığı yönünde yalanına devam etti. Türkiye, Fırat Kalkan Operasyonu’nda 3 bini aşkın DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirmişti. Müslim, etkisiz hale getirilen DEAŞ’lı sayısını, Türkiye’nin beraber çatıştığı DEAŞ’lı sayısı olarak çarpıttı.

Stockholm’de AFP’ye röportaj veren Müslim, “Türkiye, Rusya’nın desteği olmadan başarılı olmazdı. Ruslar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü Suriye’ye geldiklerinde bazı yükümlülükleri vardı. Suriye topraklarını koruyacaklarına dair söz vermişlerdi” dedi.

Rakka’da sıkışan DEAŞ’lı teröristlere ABD’nin yardım etmesinin hatırlatılması üzerine Müslim, “O bir yanlış anlaşılmadan ve yanlış bilgilendirmekten meydana geldi’’ şeklinde komik cevap verdi.

Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınmış, Çek Mahkemesi’nin vermiş olduğu skandal bir kararla serbest bırakılmıştı. Türkiye, Müslim’in geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye’ye iade edilmesini talep etmişti.