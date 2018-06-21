"Teröristleri artık defterimizden çıkarmak istiyoruz"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Membiç'ten sonra teröristlerin temizlenmesi gereken bir yer daha kaldı, o da Kandil. Kandil'e operasyonlarımızı başlattık. Allah'ın izni, sizlerin 24 Haziran'da vereceğiniz o kuvvetle o sandıkları patlatarak vereceğiniz güçle Kandil'i de başlarına yıkacağız. Bu teröristleri artık defterimizden çıkarmak, kökünden kurutmak istiyoruz." dedi. Elvan, merkez Toroslar ilçesi Yusuf Kılıç Mahallesi'nde düzenlenen "Halkla buluşma" toplantısındaki konuşmasında, milletin, Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini, kalkınmasını istemeyenlere en büyük cevabı 16 yıldan beri verdiğini söyledi. Ülkenin bir yandan teröristlerle bir yandan da müttefik gibi görünerek teröre destek verenlerle mücadele ettiğini belirten Elvan, Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanların başarılı olamadığını ifade etti. Elvan, ekonomiye yönelik saldırılarla ve darbe girişimiyle milleti vesayet altına almaya çalışanların amaçlarına ulaşamadıklarını vurgulayarak, "İster içeriden, isterse de dışarıdan olsun kim ne söylerse söylesin kim ne yaparsa yapsın bu ülkeyi böldürmeyeceğiz ve teröristlerin kökünü kurutacağız." dedi.

Elvan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesindeki yaptıkları nedeniyle eleştirdi. Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlere karşı başarılı bir mücadele verildiğini belirten Elvan, şöyle konuştu: "Membiç'ten sonra teröristlerin temizlenmesi gereken bir yer daha kaldı, o da Kandil. Kandil'e operasyonlarımızı başlattık. Allah'ın izni, sizlerin 24 Haziran'da vereceğiniz o kuvvetle o sandıkları patlatarak vereceğiniz güçle Kandil'i de başlarına yıkacağız. Bu teröristleri artık defterimizden çıkarmak, kökünden kurutmak istiyoruz. Bunu da başaracak güce sahibiz. Bu inanç, kararlılık bizde var." Eskiden, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'den güçlükle insansız hava aracı alan Türkiye'nin, bugün kendi silahlarını yaptığına değinen Bakan Elvan, "Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Bizim gençlerimiz dünyanın en modern, insansız, silahlı ve silahsız hava araçlarını geliştirdiler. Çok şükür şu anda o insansız hava araçlarımız takır takır teröristleri teker teker temizliyor. Biz her şeyi yapabilecek güçteyiz. Kendi tankımızı, savaş gemimizi, helikopterimizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Biz inanıyorsak yaparız. Yaparsa da sadece AK Parti yapar." diye konuştu.