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"Teröristleri artık defterimizden çıkarmak istiyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 01:13 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Membiç'ten sonra teröristlerin temizlenmesi gereken bir yer daha kaldı, o da Kandil. Kandil'e operasyonlarımızı başlattık. Allah'ın izni, sizlerin 24 Haziran'da vereceğiniz o kuvvetle o sandıkları patlatarak vereceğiniz güçle Kandil'i de başlarına yıkacağız. Bu teröristleri artık defterimizden çıkarmak, kökünden kurutmak istiyoruz" - "İnşallah 25 Haziran sabahı uyandığınızda Türkiye'de yeni bir gün doğacak. 25 Haziran sabahı Türkiye yeniden şahlanmaya, büyümeye, kalkınmaya başlayacak. Şu an büyüyor muyuz? Evet büyüyoruz ama 25 Haziran ile birlikte daha hızlı, güçlü büyüyeceğiz"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Membiç'ten sonra teröristlerin temizlenmesi gereken bir yer daha kaldı, o da Kandil. Kandil'e operasyonlarımızı başlattık. Allah'ın izni, sizlerin 24 Haziran'da vereceğiniz o kuvvetle o sandıkları patlatarak vereceğiniz güçle Kandil'i de başlarına yıkacağız. Bu teröristleri artık defterimizden çıkarmak, kökünden kurutmak istiyoruz." dedi.

Elvan, merkez Toroslar ilçesi Yusuf Kılıç Mahallesi'nde düzenlenen "Halkla buluşma" toplantısındaki konuşmasında, milletin, Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini, kalkınmasını istemeyenlere en büyük cevabı 16 yıldan beri verdiğini söyledi.

Ülkenin bir yandan teröristlerle bir yandan da müttefik gibi görünerek teröre destek verenlerle mücadele ettiğini belirten Elvan, Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanların başarılı olamadığını ifade etti.

Elvan, ekonomiye yönelik saldırılarla ve darbe girişimiyle milleti vesayet altına almaya çalışanların amaçlarına ulaşamadıklarını vurgulayarak, "İster içeriden, isterse de dışarıdan olsun kim ne söylerse söylesin kim ne yaparsa yapsın bu ülkeyi böldürmeyeceğiz ve teröristlerin kökünü kurutacağız." dedi.

Elvan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesindeki yaptıkları nedeniyle eleştirdi.

Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlere karşı başarılı bir mücadele verildiğini belirten Elvan, şöyle konuştu:

"Membiç'ten sonra teröristlerin temizlenmesi gereken bir yer daha kaldı, o da Kandil. Kandil'e operasyonlarımızı başlattık. Allah'ın izni, sizlerin 24 Haziran'da vereceğiniz o kuvvetle o sandıkları patlatarak vereceğiniz güçle Kandil'i de başlarına yıkacağız. Bu teröristleri artık defterimizden çıkarmak, kökünden kurutmak istiyoruz. Bunu da başaracak güce sahibiz. Bu inanç, kararlılık bizde var."

Eskiden, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'den güçlükle insansız hava aracı alan Türkiye'nin, bugün kendi silahlarını yaptığına değinen Bakan Elvan, "Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Bizim gençlerimiz dünyanın en modern, insansız, silahlı ve silahsız hava araçlarını geliştirdiler. Çok şükür şu anda o insansız hava araçlarımız takır takır teröristleri teker teker temizliyor. Biz her şeyi yapabilecek güçteyiz. Kendi tankımızı, savaş gemimizi, helikopterimizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Biz inanıyorsak yaparız. Yaparsa da sadece AK Parti yapar." diye konuştu.

Elvan, çeşitli engellemelere rağmen Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini belirterek, 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4'lük büyüme performansının elde edildiğini anımsattı.

Vatandaşlardan, 24 Haziran seçimleri için destek isteyen Kalkınma Bakanı Elvan, şöyle devam etti:

"24 Haziran seçimlerinde özellikle dışarıda Türkiye'nin büyümesinden güçlenmesinden rahatsız olan o düşmanların asla yüzünü güldürmeyeceksiniz. Bu milletin yüzünü güldüreceksiniz. İnşallah 25 Haziran sabahı uyandığınızda Türkiye'de yeni bir gün doğacak. 25 Haziran sabahı Türkiye yeniden şahlanmaya, büyümeye, kalkınmaya başlayacak. Şu an büyüyor muyuz? Evet büyüyoruz ama 25 Haziran ile birlikte daha hızlı, güçlü büyüyeceğiz."

Türkiye'nin 2002 yılı öncesinde başta eğitim ve sağlık alanları olmak üzere yaşadığı sorunları anlatan Elvan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde millete hizmet etmek için yola çıktıklarını, hizmet etmeye de devam edeceklerini söyledi.

Mersin'e de birçok alandaki yatırımların yanı sıra Çukurova Bölgesel Havalimanı, Akdeniz Sahilyolu Projesi ve Kazanlı Turizm Bölgesi gibi büyük projelerin kazandırıldığını aktaran Elvan, "460 kilometrelik Mersin'den Antalya'ya kadar olan sahil yolunun 33 kilometresi hariç diğer tüm yollarını bölünmüş yol haline getirdik. Tünellerle geçiyoruz artık. Son 2 senede 10 tünel 2 viyadük açtık. Bir Bolu Tüneli'ni açmak için 30 yıl uğraştılar. 30 yılda bir Bolu Tüneli'ni tamamlayamadılar. Bizim farkımız bu. Onun için diyoruz yaparsa AK Parti yapar." dedi.

Elvan, kentteki programı kapsamında merkez Akdeniz ilçesindeki Zafer Çarşısı'nı gezerek, esnafı ziyaret etti. Elvan, ziyarette vatandaşlar ve işletme sahipleriyle sohbet etti.

Çiçek Pasajı'nda devam eden iyileştirme projesinin restorasyon çalışmalarını da inceleyen Elvan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin

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