"Teröristleri bile hapishaneden çıkartmaya çalışıyorlar"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, teröristlerin bile hapishaneden çıkartılmaya çalışıldığını belirterek, "Biz terörle mücadele diyoruz. Bu millet terörden çok çekti. 40 bine yakın insanımız hayatını kaybetti. Askerimiz, polisimiz, kahramanlarımız her yerde mücadele ederken bazıları, bunlara destek verenleri, bunlara silah taşıyanları, avukatlığını yapanları bunların içinde olanları kurtarmaya çalışıyor." dedi.

Çavuşoğlu, Serik Belediyesinde gerçekleştirilen "Serik Geniş Katılımlı Toplantısı"nda, halkın karşısına her zaman alınları açık, başları dik çıktıklarını ifade etti.

Dünyada son yıllarda gerçekleştirilen 10 mega projenin 6'sını Türkiye'nin gerçekleştirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Fatih'in evlatlarına da bu yakıştığını, dünyanın en büyük asma köprüsünü, en büyük havalimanını yaptıklarını dile getirdi.

Kendilerine, 'Bunlar Cumhuriyet düşmanı' denildiğini aktaran Çavuşoğlu, "Esas Cumhuriyet düşmanı sizsiniz. Ne yaptınız, Cumhuriyet için? Ancak 'Mustafa Kemal', 'Atatürk' diyerek geçindiniz. Cumhuriyet için hiçbir zaman taş üstüne taş koymadınız. 'Erdoğan'ın projelerini durduracağız' diyorsunuz. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Tıpkı Türkiye'yi kıskanıp da bu projeleri hayata geçirmemizi istemeyenler gibi... Hep yıkmak. Kim yıkar? Teröristler yıkar. Kim yıkmak istedi? PKK, FETÖ. Karşısında kim durdu? Milletimiz durdu. Sonuçta bunların bizim yaptıklarımıza hayali ve rüyası bile yetmez. Bunlar rüyada bile göremezler. Bir şeyi rüyada görmek, hayal etmek için 'Ne yapabilirim, daha iyisini nasıl yapabilirim?' diye düşünmen lazım." ifadelerini kullandı.