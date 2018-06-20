HABER

"Teröristleri inlerinde vurmaya başladık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 16:33 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Teröristleri inlerinde vurmaya başladık. Artık 'en iyisi taarruzdur, üzerine gitmektir' dedik. Kışlada hiçbir askerimiz beklemiyor, inlerine giriyor. Böylece hem daha az şehit veriyoruz, hem de onlara büyük zaiyat veriyoruz. Yürekleri korkudan adeta sızlıyor teröristlerin" - "CHP, şimdi HDP'yle kol kola. Onların seçim beyannamesine baktığınız zaman, ben görmesem bu 'HDP'nin seçim beyannamesi' derim ama bakıyorum üstüne, CHP seçim beyannamesi. Yani durum böyle"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Teröristleri inlerinde vurmaya başladık. Artık 'en iyisi taarruzdur, üzerine gitmektir' dedik. Kışlada hiçbir askerimiz beklemiyor, inlerine giriyor. Böylece hem daha az şehit veriyoruz, hem de onlara büyük zaiyat veriyoruz. Yürekleri korkudan adeta sızlıyor teröristlerin." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar'da Mazlum Et Entegre Tesisi açılış merasimine katıldı. Daha sonra Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Konferans Salonu'nda, OSB temsilcileriyle bir araya gelen Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin çok çalıştığını söyledi.

Türkiye büyüdükçe Batı'nın Türkiye'nin önünü kesmek için plan üstüne plan yaptığını ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Geziyi çıkaran kim? Batı. PKK'ya çok fazla silah desteği vermeye başladılar. DEAŞ'ı niçin kurdular? Onların maaşası olan kurumlar YPG, PYD... Hep Türkiye'nin önünü kesmek için yapılan hamleler bunlar. Baktı onlardan da netice alamayacak. Teröristleri inlerinde vurmaya başladık. Artık 'en iyisi taarruzdur, üzerine gitmektir' dedik. Kışlada hiçbir askerimiz beklemiyor, inlerine giriyor. Böylece hem daha az şehit veriyoruz, hem de onlara büyük zaiyat veriyoruz. Yürekleri korkudan adeta sızlıyor teröristlerin."

- "CHP, şimdi HDP'yle kol kola"

Eroğlu, halkın 24 Haziran'da Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozacağına inandığını vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Artık iletişim çağındayız. Dağdaki çoban dahi sosyal medyada CHP yöneticilerinin ne söylediklerini bana gösteriyor. 'Bakın bu adam ne söylemiş ya' diyor. 'Ne diyor?' diyorum. Diyor ki; 'şehitler ölmez vatan bölünmez sözünden CHP rahatsızmış' diyor, gösteriyor. Bir başka tweeti gösteriyor; 'bu hainler bizim mezarımıza bile müdahale ediyorlar, bunlar başa gelse halimiz nice olur' diyor. Birisi yazmış, CHP'nin üst yöneticisi, 'ben ezandan rahatsız oluyorum' Gördünüz mü? Bunların zihniyeti bu. HDP'yi destekliyor şu anda, HDP'yle kol kola. Geçen seçimde oyları yüzde 10'dan düşüktü. Ben de o zaman İzmir milletvekiliydim. CHP'nin toplantısına katılan bir kişi bana şunu söyledi; 'Kılıçdaroğlu toplantı yaparken, (İzmir'de HDP'nin mutlaka yüzde 10 sırını aşacağı şekilde çalışalım. Her dört kişiden bir kişi CHP'den HDP'ye oy versin) dedi.' CHP, şimdi HDP'yle kol kola. Onların seçim beyannamesine baktığınız zaman, ben görmesem bu 'HDP'nin seçim beyannamesi' derim ama bakıyorum üstüne, CHP seçim beyannamesi. Yani durum böyle."

Bugün Pensilvanya'dan gelen talimatla partiler kurulduğunu belirten Eroğlu, "Adı da İP. İP'in ipi oraya bağlı, FETÖ'ye bağlı. İP'in ipiyle kuyulara inilmez. Ona giden kardeşlerimiz var. Oyunun arkasında başka numaralar var. Ön tarafını görüyorlar. Bunların çoğu bizim arkadaşlarımız. Onlara da, 'İP'in ipiyle kuyuya inmeyin, kuyuda boğulursunuz' diyorum." ifadelerini kullandı.

- "Masa başı iş kalktı"

Buradaki toplantının ardından Tempo Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Eroğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın işsizliğin en düşük olduğu iller arasında olduğunu bildirdi.

Türkiye'deki ve Afyonkarahisar'daki işsizliğin tamamının 'iş beğenmeyenlerden' kaynaklanan işsizlik olduğunun altını çizen Bakan Veysel Eroğlu, şunları kaydetti.

"Gelsin kim istiyorsa matbaada, mermer fabrikasında... Tempo kaç kişi çalıştırıyor ama Afyonkarahisar'da iş beğenmedikleri için civar illerden 350 kişi getiriyor her gün. Ben hakikaten bazen 'iş istiyorum' diyenlere şaşırıyorum. Nasıl iş istiyorsun? 'Masa başında oturacağım, bilgisayar telefon' Tamam da böyle bir iş yok. Üretmek gerekiyor. Yani dünyada böyle bir şey yok. Ben bile şu anda masa başında oturmuyorum. Hatta bütün bölge müdürlerim, genel müdürlerim masa başında değil, herkes arazide. Masa başı iş kalktı. Ben özellikle benden iş isteyen, cebimi iş talepleriyle dolduran kardeşlerimize; 'İş var ama sizin beğenecek işi bulmamız fevkalede zor' diyorum. Şu anda Afyonkarahisar'da 7 bin 200 İŞKUR'a işçi talebi mevcut."

PARTNERYoutube'ta para basma makinesi yaptı!Youtube'ta para basma makinesi yaptı!
Akşener: 24 Haziran akşamı, Türkiye'de değişim zamanı olacak (2)Akşener: 24 Haziran akşamı, Türkiye'de değişim zamanı olacak (2)
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Veysel Eroğlu

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Bolu milletvekili adayı Adem Evcil'in Atatürk sözlerine tepki yağdı

MHP Bolu milletvekili adayı Adem Evcil'in Atatürk sözlerine tepki yağdı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı

Başbakan Yıldırım: Sıra Kandil'de, başlarına yıkacağız

Başbakan Yıldırım: Sıra Kandil'de, başlarına yıkacağız

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Esra Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı mektubu ilk kez okudu

Esra Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı mektubu ilk kez okudu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.