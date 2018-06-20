AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Teröristleri inlerinde vurmaya başladık. Artık 'en iyisi taarruzdur, üzerine gitmektir' dedik. Kışlada hiçbir askerimiz beklemiyor, inlerine giriyor. Böylece hem daha az şehit veriyoruz, hem de onlara büyük zaiyat veriyoruz. Yürekleri korkudan adeta sızlıyor teröristlerin." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar'da Mazlum Et Entegre Tesisi açılış merasimine katıldı. Daha sonra Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Konferans Salonu'nda, OSB temsilcileriyle bir araya gelen Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin çok çalıştığını söyledi.

Türkiye büyüdükçe Batı'nın Türkiye'nin önünü kesmek için plan üstüne plan yaptığını ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Geziyi çıkaran kim? Batı. PKK'ya çok fazla silah desteği vermeye başladılar. DEAŞ'ı niçin kurdular? Onların maaşası olan kurumlar YPG, PYD... Hep Türkiye'nin önünü kesmek için yapılan hamleler bunlar. Baktı onlardan da netice alamayacak. Teröristleri inlerinde vurmaya başladık. Artık 'en iyisi taarruzdur, üzerine gitmektir' dedik. Kışlada hiçbir askerimiz beklemiyor, inlerine giriyor. Böylece hem daha az şehit veriyoruz, hem de onlara büyük zaiyat veriyoruz. Yürekleri korkudan adeta sızlıyor teröristlerin."