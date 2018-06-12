GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugün terörün belini kırıyoruz, terör Afrin'e gittiyse Afrin'e, Kandil'e gittiyse Kandil'e gittik. Teröristlerin başına bu dünyayı yıkacağız." dedi.

Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Oğuzeli ilçesinde düzenlenen iftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin huzuru, birlik, beraberlik ve kardeşliğiyle bütün dünyaya örnek olmuş bir ülke olduğunu söyledi.

Terörü kullanarak Türkiye'deki huzur, birlik ve beraberliği bozmak isteyenlerin bulunduğunu, böylece fitne ve fesat sahiplerinin çok kan akıttığını ve çok plan yaptığını belirten Gül, şöyle konuştu:

"Çok şükür Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlere fırsat vermedik. Türkiye'de terör belasını bitireceğimizi söyledik. Bu devlete, millete ve bayrağa kimse yan gözle bakamayacak. Bugün terörün belini kırıyoruz, terör Afrin'e gittiyse Afrin'e, Kandil'e gittiyse Kandil'e gittik. Teröristlerin başına bu dünyayı yıkacağız. Buna kararlıyız. Kimse buna engel olamayacak. Biz bu Türkiye'de bir parti, adaylık meselesi değil ülkenin istiklali, istikbali ve daha büyümesini kendimize dava edindik. Bizim meselemiz bir parti meselesi değil memleket meselesidir."