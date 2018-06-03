HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Teröristlerin gözüyle Metin Temel Paşa'ya bakanlardan ülkeye yarar gelmez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 19:16 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Gafil, bu millet sana onu söktürmez. Teröristlerin gözüyle Metin Temel Paşa'ya bakan insanlardan bu ülkeye yarar gelmez. Ben eminim ki teröristler onun apoletlerini sökmek ister. Sen necisin, sen kimsin" - "Bizim köklerimiz 2 bin yıl öncesine gidiyor. Türkiye'yi bunlar idare edemez, açık ve net. Bunlarda bu kapasite yok. Bu ruh yok, bu cesaret de yok. Adam projeleri durduracağından bahsediyor. İnanılır gibi değil"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in apoletlerini sökme yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Gafil, bu millet sana onu söktürmez. Teröristlerin gözüyle Metin Temel Paşa'ya bakan insanlardan bu ülkeye yarar gelmez. Ben eminim ki teröristler onun apoletlerini sökmek ister. Sen necisin, sen kimsin?" dedi.

Gürsu ilçesinin Ericek Mahallesi'ndeki Adrenalin Park'ın açılışına katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'lilerin tek sevdasının Türkiye'ye hizmet etmek ve hak ettiği noktaya ulaştırmak olduğunu bildirdi.

AK Parti'nin başarısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlığında sağlamış olduğu hizmetlerden kaynaklandığını belirten Çavuşoğlu, "Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı İstanbul'daki haliyle, onun başkanlığından sonra İstanbul'u dönüştürdüğü, kavuşturduğu haliyle mukayese ederek tam anlamıyla tanımış oldu, sevdi, saydı ve adeta milletimizin gönlünde taht kurdu." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, diğer cumhurbaşkanı adaylarının yıkımı, geçmişi ve gerisini vadettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir cumhurbaşkanı adayı düşünün, ülke için kendini ortaya atan bir adam düşünün ama öbür taraftan bakıyorsunuz gazetecinin sorusu mukabilinde Kanal İstanbul projesini durduracağını söylüyor. Kanal İstanbul'un ne demek olduğunu anlayamayan bir siyasi figür bu ülkeye bir şey verebilir mi? Her gün Boğaz Köprüsü'nden geçen tehlikeli gemilerin, hatta savunma ve silahlı gemilerin bu ülke ve İstanbul için nasıl tehdit ve risk teşkil ettiğini görmeyen bir akıl ancak bu Kanal İstanbul'a karşı çıkabilir. Bu kadar bir akıldan da mahsun olduklarını ben açıkçası düşünmüyorum. Bu millete yabancılık var. Bu milleti tanımamak var. Çünkü biz geçmişte bunların dönemini biliyoruz. Milletin bazı kesimleri ötekileştirilmiş ve horlanmış, kendileri için oluşmuş bir elit zümre bu ülkenin kaymağını yiyen insanlardı."

- "Teröristler onun apoletlerini sökmek ister"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Zeytin Dalı Harekatı gibi başarılı operasyonun mimarlarından olan Metin Temel Paşa'nın apoletlerinin sökeceğini söylediğini hatırlatan Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gafil, bu millet sana onu söktürmez. Teröristlerin gözüyle Metin Temel Paşa'ya bakan insanlardan bu ülkeye yarar gelmez. Ben eminim ki teröristler onun apoletlerini sökmek ister. Sen necisin, sen kimsin? Neymiş efendim Cumhurbaşkanının katıldığı bir iftar yemeğine o da katılmış. Ne yapsaydı? Milletin seçtiği cumhurun reisine sırtını mı dönseydi? Eskileri özlüyorsunuz değil mi? Eskileri özlüyorsunuz. Eskiden siz ne zaman isterseniz devreye girer vesayeti kurar iktidarı ele alırdınız. Yok öyle yağma. Bundan sonra çalışacaksınız, proje göstereceksiniz, milleti ikna edeceksiniz öyle alacaksınız iktidarı. Başka türlü alamazsınız. Onu da yapamayacaksınız. Çünkü dün ne yaptığınız da bugün yaptığınız arasında fark var."

- "Siz bu millete layık değilsiniz"

Çavuşoğlu, dün terörist cenazesinde ağlayanların bugün milletin karşısında vatan, millet sevdalısı kesildiğini belirtti.

Dün 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sözünden tiksindiğini söyleyenlerin bugün Türkiye'de milletin iradesini temsil etmek için ortaya çıktıklarına işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Dün 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, benim yurdumun üstünde inlememeli.' diyenler millet iradesi için sahaya çıkıyorlar. Kimi kandırıyorlar. Çanakkale'de Adalet Kurultayı adı altında şehit cenazelerinin üzerinde yaptıkları rezillikleri bize unutturmaya çalışıyorlar. Sizin bu millete ve bu milletin değerlerine saygınız yok. Sizin bu ülkenin geçmişine saygınız yok. Türkiye iddialı, kadim bir medeniyeti olan ülke. Bizim köklerimiz 2 bin yıl öncesine gidiyor. Türkiye'yi bunlar idare edemez, açık ve net. Bunlarda bu kapasite yok. Bu ruh yok, bu cesaret de yok. Adam projeleri durduracağından bahsediyor. İnanılır gibi değil. Eğer siz kendiniz yapmazsanız ya da yaptırmayacağım derseniz başkalarının yaptığıyla gurur duyarsınız. Başkalarına hayranlık duyarsınız. Bu da sizin bu millete layık olmadığınızın en açık ve bariz göstergesidir. Siz bu millete layık değilsiniz, bırakın yönetmeyi. Milletin yaptıklarıyla övüneceksiniz. Kararlı olacaksınız, duruş sahibi olacaksınız."

Açılışa, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile milletvekili adayları ve partililer katıldı.

PARTNERSakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...Sakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...
MHP'li Usta: Bu ittifak seçime yönelik bir ittifak değilMHP'li Usta: Bu ittifak seçime yönelik bir ittifak değil
Hakan Çavuşoğlu: Türkiye büyümeye, şahlanmaya doğru yol alacak (2)Hakan Çavuşoğlu: Türkiye büyümeye, şahlanmaya doğru yol alacak (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel açılış apolet Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa muharrem ince seçim

En Çok Okunan Haberler

Haluk Levent ifadenin ardından serbest bırakıldı

Haluk Levent ifadenin ardından serbest bırakıldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Fatma Şahin'den Meral Akşener'e 'kamyon' yanıtı

Fatma Şahin'den Meral Akşener'e 'kamyon' yanıtı

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

İlginizi Çekebilir

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'

CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'

Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'

Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.