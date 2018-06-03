"Teröristlerin gözüyle Metin Temel Paşa'ya bakanlardan ülkeye yarar gelmez"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in apoletlerini sökme yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Gafil, bu millet sana onu söktürmez. Teröristlerin gözüyle Metin Temel Paşa'ya bakan insanlardan bu ülkeye yarar gelmez. Ben eminim ki teröristler onun apoletlerini sökmek ister. Sen necisin, sen kimsin?" dedi. Gürsu ilçesinin Ericek Mahallesi'ndeki Adrenalin Park'ın açılışına katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'lilerin tek sevdasının Türkiye'ye hizmet etmek ve hak ettiği noktaya ulaştırmak olduğunu bildirdi. AK Parti'nin başarısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlığında sağlamış olduğu hizmetlerden kaynaklandığını belirten Çavuşoğlu, "Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı İstanbul'daki haliyle, onun başkanlığından sonra İstanbul'u dönüştürdüğü, kavuşturduğu haliyle mukayese ederek tam anlamıyla tanımış oldu, sevdi, saydı ve adeta milletimizin gönlünde taht kurdu." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, diğer cumhurbaşkanı adaylarının yıkımı, geçmişi ve gerisini vadettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti: "Bir cumhurbaşkanı adayı düşünün, ülke için kendini ortaya atan bir adam düşünün ama öbür taraftan bakıyorsunuz gazetecinin sorusu mukabilinde Kanal İstanbul projesini durduracağını söylüyor. Kanal İstanbul'un ne demek olduğunu anlayamayan bir siyasi figür bu ülkeye bir şey verebilir mi? Her gün Boğaz Köprüsü'nden geçen tehlikeli gemilerin, hatta savunma ve silahlı gemilerin bu ülke ve İstanbul için nasıl tehdit ve risk teşkil ettiğini görmeyen bir akıl ancak bu Kanal İstanbul'a karşı çıkabilir. Bu kadar bir akıldan da mahsun olduklarını ben açıkçası düşünmüyorum. Bu millete yabancılık var. Bu milleti tanımamak var. Çünkü biz geçmişte bunların dönemini biliyoruz. Milletin bazı kesimleri ötekileştirilmiş ve horlanmış, kendileri için oluşmuş bir elit zümre bu ülkenin kaymağını yiyen insanlardı." - "Teröristler onun apoletlerini sökmek ister" CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Zeytin Dalı Harekatı gibi başarılı operasyonun mimarlarından olan Metin Temel Paşa'nın apoletlerinin sökeceğini söylediğini hatırlatan Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gafil, bu millet sana onu söktürmez. Teröristlerin gözüyle Metin Temel Paşa'ya bakan insanlardan bu ülkeye yarar gelmez. Ben eminim ki teröristler onun apoletlerini sökmek ister. Sen necisin, sen kimsin? Neymiş efendim Cumhurbaşkanının katıldığı bir iftar yemeğine o da katılmış. Ne yapsaydı? Milletin seçtiği cumhurun reisine sırtını mı dönseydi? Eskileri özlüyorsunuz değil mi? Eskileri özlüyorsunuz. Eskiden siz ne zaman isterseniz devreye girer vesayeti kurar iktidarı ele alırdınız. Yok öyle yağma. Bundan sonra çalışacaksınız, proje göstereceksiniz, milleti ikna edeceksiniz öyle alacaksınız iktidarı. Başka türlü alamazsınız. Onu da yapamayacaksınız. Çünkü dün ne yaptığınız da bugün yaptığınız arasında fark var." - "Siz bu millete layık değilsiniz" Çavuşoğlu, dün terörist cenazesinde ağlayanların bugün milletin karşısında vatan, millet sevdalısı kesildiğini belirtti. Dün 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sözünden tiksindiğini söyleyenlerin bugün Türkiye'de milletin iradesini temsil etmek için ortaya çıktıklarına işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti: