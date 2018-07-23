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Terörle mücadele düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 20:22 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: - "Teklifle, valilere getirilen yetkiyle valilerin yetkileri somutlaştırıldı, yetki alanlarının altı çizildi"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, teklifle, valilere getirilen yetkiyle valilerin yetkilerinin somutlaştırıldığını, yetki alanlarının altının çizildiğini bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri öncesi usul tartışması yaşandı.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un, teklifin görüşmelerine geçileceğini belirtmesi üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç söz aldı.

Özkoç, TBMM İçtüzüğü'nün 62. maddesine göre, görüşmelere geçilmesi için komisyonun yanı sıra hükümetin de Mecliste bulunması gerektiğini ifade ederek, usul tartışması açılmasını istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni sistemde hükümet olmadığını, dolayısıyla "fiili imkansızlık durumu" olduğunu belirterek, "Anayasa üst normdur. Anayasanın gereği olarak burada bakan olmayacaktır. Bu yeni sisteme artık ayak uydurun, bunu kabul edin." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, şu an yürürlükte olan Anayasaya ve iç tüzüğe uyulması gerektiğini savundu. HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, teklifin bir iki hafta daha ertelenerek, iç tüzük tartışmasının öne çekilmesini istedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat, görüşmelerde hükümetin varlığının aranmasının doğru olmadığını bildirdi.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanvekili Şentop, "Hükümet ve Bakanlar Kurulunun, sistem değişikliği sebebiyle Anayasadan çıkarılmasından dolayı 62. maddedeki hükümlerin şeklen uygulanmasının fiilen mümkün olmadığına, yani fiili imkansızlık sebebiyle Hükümetin görüşme sırasında Genel Kurulda aranmasının gerekli olmadığına dair tutumumda bir değişiklik olmadığını ifade ediyorum." dedi.

- AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin

AK Parti Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Özlem Zengin, neden böyle bir kanun teklifi verdiklerini anlattı.

Kendisinden önce yapılan konuşmalarda, "Sanki bu Gazi Meclis darbeye hiç şahitlik yapmamış gibi konuşulduğunu gördüğünü" belirten Zengin, "15 Temmuz gecesi bu Meclise, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanına ve millete karşı darbe girişiminde bulunulmuştur, 251 vatandaşımız da şehit olmuştur." ifadesini kullandı.

"OHAL, Anayasal bir kurum; bu anayasal kurumun iyiliği ve yanlışlığı tartışılabilir." diyen Zengin, darbe girişiminden sonra Anayasal yetkiler çerçevesinde OHAL ilan edildiğine işaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, OHAL kararının, devletin en temel kurumlarına, bugüne kadar alışılmamış biçimde sızan FETÖ örgütüyle mücadele etmek için alındığını belirtti.

OHAL ilan edildikten sonra, adım adım ilerleme hali düşünülerek, 3'er aylık periyotlarla OHAL'in uzatıldığına değinen Zengin, "(OHAL kendiliğinden ortadan kalktı) denildi. OHAL kendiliğinden kalkmadı. Nasıl bir şeyi ilan etme iradesi varsa, onu yeniden ilan etmeyerek sona erdirme iradesi de vardır." diye konuştu.

Teklifte yer alan 3 yıllık sürenin, geçiş süreci olarak öngörüldüğünü ve bunun da bütün maddeler için geçerli olmadığını, birkaç madde için geçerli olduğunu aktaran Zengin, teklifle, valilere getirilen yetkiyle, valilerin yetkilerinin somutlaştırıldığını, yetki alanlarının altının çizildiğini bildirdi.

Zengin, "Askeri mahkemeler kaldırıldığı için, askeri mahallerdeki aramalar konusunda boşluklar vardı, teklifle bununla ilgili düzenlemeler de getirildi." ifadesini kullandı.

Teklifin tümü üzerindeki konuşmalar tamamlandı.

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