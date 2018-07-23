Terörle mücadele düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda

"Teklifle, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması bir tarafa, genişletildiğini görüyoruz" ifadesini kullanan Tunç, teklif hazırlanırken özgürlüklerin korunması anlamında gerekli hassasiyetin gösterildiğini belirtti.

TBMM Genel Kurulunda "temel kanun" olarak görüşülen, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki müzakereler tamamlanarak maddelerine geçildi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Teklifle, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırması bir tarafa, genişletildiğini görüyoruz." dedi.

"Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvurup da başvurusu kabul edilenler hakkında uygulanacak usul hükümleri teklifte ayrıntılı bir şekilde belirleniyor. Mali ve sosyal haklarının ödeneceğine ilişkin açık bir hüküm vardır. Bu kişilerin kamuda yeniden görev alabilmelerinin esas ve usulleri de teklifte var.

Tunç, teklifte, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanılmasını daha da genişleten bir durum söz konusu olduğunu aktararak, "Önceki düzenlemede gece 24.00'e kadar açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kullanılamazken, teklifle birlikte artık bu mümkün hale gelebilecek. Gece saatleri vatandaşlarımızın istirahat ettiği saatler olması nedeniyle, mülki amirlere yetki verilerek belli hususlarda bazı sınırlamalara gidilmektedir." sözlerine yer verdi.

Tunç, vatandaşların, haklarının ihlal edildiği inancında olması durumunda, önce Anayasa Mahkemesi, daha sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidebildiğini söyledi.

- Turan'dan CHP ve HDP'nin iddialarına yanıt

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da CHP ve HDP'nin, "AK Parti'nin DEAŞ terör örgütü ile iş birliği yaptığı" iddialarına cevap verdi.