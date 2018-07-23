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Terörle mücadele düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 23:25 | Son Güncelleme

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç: "Teklifle, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması bir tarafa, genişletildiğini görüyoruz" - "Teklifte, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanılmasını daha da genişleten bir durum söz konusu"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Teklifle, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırması bir tarafa, genişletildiğini görüyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda "temel kanun" olarak görüşülen, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki müzakereler tamamlanarak maddelerine geçildi.

Teklifin birinci bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç yanıtladı.

"Teklifle, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması bir tarafa, genişletildiğini görüyoruz" ifadesini kullanan Tunç, teklif hazırlanırken özgürlüklerin korunması anlamında gerekli hassasiyetin gösterildiğini belirtti.

Yılmaz Tunç, kanuni düzenlemelerin Anayasa'nın temel hak ve özgürlükleri dikkate alınarak hazırlandığını anlattı.

Teklifte, görevlerine iade edilenlerin hakları konusunda önemli düzenlemelerin yer aldığını dile getiren Tunç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvurup da başvurusu kabul edilenler hakkında uygulanacak usul hükümleri teklifte ayrıntılı bir şekilde belirleniyor. Mali ve sosyal haklarının ödeneceğine ilişkin açık bir hüküm vardır. Bu kişilerin kamuda yeniden görev alabilmelerinin esas ve usulleri de teklifte var.

Tunç, teklifte, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanılmasını daha da genişleten bir durum söz konusu olduğunu aktararak, "Önceki düzenlemede gece 24.00'e kadar açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kullanılamazken, teklifle birlikte artık bu mümkün hale gelebilecek. Gece saatleri vatandaşlarımızın istirahat ettiği saatler olması nedeniyle, mülki amirlere yetki verilerek belli hususlarda bazı sınırlamalara gidilmektedir." sözlerine yer verdi.

Tunç, vatandaşların, haklarının ihlal edildiği inancında olması durumunda, önce Anayasa Mahkemesi, daha sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidebildiğini söyledi.

- Turan'dan CHP ve HDP'nin iddialarına yanıt

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da CHP ve HDP'nin, "AK Parti'nin DEAŞ terör örgütü ile iş birliği yaptığı" iddialarına cevap verdi.

Turan, muhalefetin 17 yıldan beri aynı şeyi söylediğini belirterek, şunları ifade etti:

"Ama millet onlara bir sağdan bir soldan vuruyor. Bağırarak, çağırarak AK Parti'nin sözünü keserek iş yapmaya çalışıyorlar fakat beş sene sonra inşallah daha kalabalık geleceğiz. DEAŞ'la ilgili iddiaya yüz bin defa yanıt verildi. Dünyada DEAŞ'la en fazla mücadele eden ve bedel ödeyen parti AK Parti'dir. Biz onlarla mücadele ederken, sizin grup, 'Ne işiniz var Afrin'de?' diyordu.

PKK ile arasına mesafe koyamayanlar, HDP barajı geçemediği için toplantılarında bunun için strateji geliştirenler milletten bir tokat daha yiyecektir. Bu millet, kimin terörle yan yana yürüdüğünü bildiği için 17 yılın sonunda yüzde 52 ile 'Durmak yok yola devam.' dedi."

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