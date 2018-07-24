Terörle mücadele düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu kararına ilişkin, "Bir yargı süreci var ve kararı yargı veriyor. Konu bir akademik tartışma konusu değildir. Konu yargının verdiği bir karar. Bu bakımdan bence yargı süreçlerini beklemek gerekir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, OHAL hükümlerinin kalıcı hale getirildiğini ve Meclisin devre dışı bırakıldığını öne sürdü.

Tanrıkulu, tutuklu milletvekilleri olduğunu anımsatarak, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'a hitaben, "Anayasa Komisyonu Başkanı olarak Mecliste yasa, anayasa koyucunun iradesini ortaya koyduğunuz görüşleriniz vardı. Bu görüşleri tamamen elinin tersiyle iten bir yargı uygulaması var. Bu Meclisin iradesini tanımayan bir yargı uygulaması var ama hiçbir sözünüz yok." ifadelerini kullandı.