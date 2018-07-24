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Terörle mücadele düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2018 19:34 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop: - "(Yargıtayın Enis Berberoğlu kararı) Konu bir akademik tartışma konusu değildir. Konu yargının verdiği bir karar. Bu bakımdan bence yargı süreçlerini beklemek gerekir"

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu kararına ilişkin, "Bir yargı süreci var ve kararı yargı veriyor. Konu bir akademik tartışma konusu değildir. Konu yargının verdiği bir karar. Bu bakımdan bence yargı süreçlerini beklemek gerekir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, OHAL hükümlerinin kalıcı hale getirildiğini ve Meclisin devre dışı bırakıldığını öne sürdü.

Tanrıkulu, tutuklu milletvekilleri olduğunu anımsatarak, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'a hitaben, "Anayasa Komisyonu Başkanı olarak Mecliste yasa, anayasa koyucunun iradesini ortaya koyduğunuz görüşleriniz vardı. Bu görüşleri tamamen elinin tersiyle iten bir yargı uygulaması var. Bu Meclisin iradesini tanımayan bir yargı uygulaması var ama hiçbir sözünüz yok." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine kendisine yönelik bir sataşmanın olduğunu belirten Şentop, TBMM Anayasa Komisyonu sürecinde anayasa değişikliğine ilişkin görüşlerini açıkladığını anımsattı.

Bir yargı kararı olduğunu anımsatan Şentop, şöyle devam etti:

"Yargıtay 16. Dairesinin kararı var. Buna itiraz edildi ve devam eden bir yargı süreci var. Bu bakımdan benim şu an oturduğum koltuk, sıfat itibariyle bu konuda bir değerlendirme yapmam doğru değil. Benim görüşüme göre hareket ediliyor olsaydı siz görüşümü söylediğiniz zaman sonuç gerçekleşmeliydi. Olmuyor. Niye? Çünkü, bir yargı süreci var ve kararı yargı veriyor. Konu bir akademik tartışma konusu değildir. Konu yargının verdiği bir karar. Bu bakımdan bence yargı süreçlerini beklemek gerekir diye düşünüyorum. Meclis Başkanlığımızın da parlamento üyesi arkadaşlarımızın hukukunu sonuna kadar savunacağından da emin olmanızı ifade etmek isterim."

Teklifin, birinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

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Enis Berberoğlu Mustafa Şentop TBMM Genel Kurulu

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