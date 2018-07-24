Terörle mücadele düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, "Ülkemizin FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/YPG ve DHKP-C gibi eli kanlı terör örgütleriyle etkin mücadelesinin devam ettirilmesi ve aziz milletimizin huzur ile güvenliğinin devamı için bazı kanunlarda değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuş ve şu anda bu kanun teklifini görüşüyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Şahsı adına söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, OHAL sürecinin sona erdiğini belirterek, "Ülkemizin FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/YPG ve DHKP-C gibi eli kanlı terör örgütleriyle etkin mücadelesinin devam ettirilmesi ve aziz milletimizin huzur ile güvenliğinin devamı için bazı kanunlarda değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuş ve şu anda bu kanun teklifini görüşüyoruz." dedi.

Teklifin, hukuk devleti ilkesine, Anayasa'nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddelerine ve Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklere çok uygun düzenlemeler olduğunu dile getiren Güler, teklifle yapılan değişiklikleri anlattı.