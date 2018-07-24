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Terörle mücadele düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2018 21:04 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler: "Ülkemizin FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/YPG ve DHKP-C gibi eli kanlı terör örgütleriyle etkin mücadelesinin devam ettirilmesi ve aziz milletimizin huzur ile güvenliğinin devamı için bazı kanunlarda değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuş ve şu anda bu kanun teklifini görüşüyoruz" - MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut: "Teklifin yasalaşmasını, içinde bulunduğumuz şartlar ve özellikle son iki yılda yaşanan gelişmeler ile Cumhuriyet tarihinin son 50 yıllık tecrübelerinin bir toplamı olarak, devletin bekası ve milletin geleceği için elzem kabul etmekteyiz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, "Ülkemizin FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/YPG ve DHKP-C gibi eli kanlı terör örgütleriyle etkin mücadelesinin devam ettirilmesi ve aziz milletimizin huzur ile güvenliğinin devamı için bazı kanunlarda değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuş ve şu anda bu kanun teklifini görüşüyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Şahsı adına söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, OHAL sürecinin sona erdiğini belirterek, "Ülkemizin FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/YPG ve DHKP-C gibi eli kanlı terör örgütleriyle etkin mücadelesinin devam ettirilmesi ve aziz milletimizin huzur ile güvenliğinin devamı için bazı kanunlarda değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuş ve şu anda bu kanun teklifini görüşüyoruz." dedi.

Teklifin, hukuk devleti ilkesine, Anayasa'nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddelerine ve Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklere çok uygun düzenlemeler olduğunu dile getiren Güler, teklifle yapılan değişiklikleri anlattı.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut da MHP olarak teklifi desteklediklerini söyledi. Bulut, "Teklifin yasalaşmasını, içinde bulunduğumuz şartlar ve özellikle son iki yılda yaşanan gelişmeler ile cumhuriyet tarihinin son 50 yıllık tecrübelerinin bir toplamı olarak, devletin bekası ve milletin geleceği için elzem kabul etmekteyiz." ifadesini kullandı.

Terörün ve terörle mücadelenin ne demek olduğunu iyi bildiklerini belirten Bulut, şöyle devam etti:

"Türkiye, 50 yıldır beş harfi bir araya getirip sapkın ideolojileri doğrultusunda kan akıtanlara karşı abideleşmiş, şehadeti göze almış kamu görevlilerinin, güvenlik güçlerinin direnişiyle bugün huzurunu, birliğini tesis etmeye devam etmektedir. Tüm bu terör tecrübemiz, 15 Temmuz gecesinde yaşamış olduğumuz ve 80 milyonun önünde deşifre edilen bir başka hakikatle yeni bir boyut kazanmıştır. 15 Temmuz akşamı başını kaldıran ihanet, yalnızca o gece deşifre edilen ve yalnızca o gece namlusunu millete doğrultan alçaklardan ibaret değildir. Bunun, devletin bütün hücrelerine kadar sirayet etmiş izdüşümleri ve uzantıları halen canlıdır ve hayattadır.

İşte huzurdaki yasa, güvenlik güçlerimizin ve devlet aygıtının bu sinsi örgüte ve bu ahtapotun kolları gibi faaliyet gösteren, Türk milletinin birliğini, bütünlüğünü, ikbalini, geleceğini ve istikbalini hedef alan bu şer çetelerine karşı bu ülkenin şehadeti göze almış evlatlarını ve kamu görevlilerini istedikleri yetkilerle donatmak için bu Meclisin gündemine getirilmiştir."

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na ilişkin Yargıtay'ın verdiği kararın zorlama ve Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürdü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Artan yetki taleplerinden doğan hükümetin inisiyatifinin ve bu inisiyatifi kullanma şeklinin 16 yıl boyunca yanılma paylarından korkar hale geldik." ifadesini kullandı.

Ağıralioğlu, imkanların kullanılma şekline ve bu imkanlardan doğan yetkilerin kullanılma usullerine itiraz ettiklerini kaydetti.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, önerilerine rağmen teklifte hiçbir şeyin değişmediğini belirterek, teklifin, yabancı finans çevrelerinin Türkiye'ye yaptığı baskılar neticesinde OHAL'i değiştirme gerekliliğinden yapıldığını öne sürdü.

Teklifin ikinci bölümünde yer alan maddeler üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

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