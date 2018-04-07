AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "Şu an tüm kartların yeniden oynandığı, tüm dengelerin değiştiği zorlu süreçlerden geçiyoruz ama bilinmeli ki ne yaparlarsa yapsınlar, adı ister PKK, PYD, SDG, DEAŞ ne olursa olsun, hangi ete kemiğe bürünürse bürünsün dünyanın hiçbir yerinde terörle mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

İnceöz, Aksaray Emniyet Müdürlüğünde Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, polis teşkilatının tek derdinin Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Vefakar ve cefakarca çalışmalarından dolayı tüm güvenlik güçlerine teşekkür eden İnceöz, bu uğurda şehit ve gazi olan emniyet güçlerini minnetle andıklarını, her zaman geride kalan yakınlarıyla bir arada olmaya çalıştıklarını aktardı.

- "Türkiye, birçok alanda terör örgütleri ve destekçileriyle mücadele ediyor"

İnceöz, bu toprakları vatan kılmanın kolay olmadığını, birçok mücadelenin verilerek kazanıldığını ifade ederek, şöyle konuştu: