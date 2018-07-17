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Terörle mücadele yeni düzenleme getiren teklif

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2018 10:39 | Son Güncelleme

Kanun teklifi, 19 Temmuz Perşembe günü Adalet Komisyonunda görüşülecek - Teklif, gelecek hafta da TBMM Genel Kurulunda ele alınacak

COŞKUN ERGÜL - Terörle mücadele kanunu teklifi, 19 Temmuz Perşembe günü Adalet Komisyonunda görüşülecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TBMM Başkanlığı, AK Parti Grup başkanvekilleri Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan'ın imzasını taşıyan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Adalet Komisyonuna sevk etti.

Dün en yaşlı üye başkanlığında toplanarak Başkanlık Divanını oluşturan ve başkanlığına AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'yü seçen Adalet Komisyonu, teklifle ilgili gündemini yaptı.

Komisyon, teklifi 19 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da görüşecek.

Teklif, TBMM Genel Kurulunda ise gelecek hafta ele alınacak.

Teklifle, valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek; ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.

Üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen TSK, emniyet, jandarma, yargı mensupları, devlet memuru ve işçiler meslekten çıkarılabilecek.

Bu kapsamda görevlerine son verilenler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek.

OHAL süresince terör örgütlerine aidiyet, iltisak veya irtibat nedeniyle TMSF'nin kayyım atanmasına ilişkin hüküm 3 yıl daha devam edecek.

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