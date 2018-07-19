Terörle mücadelede yeni düzenleme komisyonda

İki yıl önce tarihin en büyük ihanetlerinden birisinin, darbe girişiminin de ötesinde FETÖ'nün işgal girişiminin yaşandığını vurgulayan Gül, "İhanet girişimine karşı milletimizin cansiperane mücadelesiyle işgal girişimi 15 Temmuz gecesi büyük bir demokrasi kahramanlığıyla sona erdirildi. Şehit olan 251 vatandaşımızı, gazi olan 2 bin 194 vatandaşımızı hayırla, rahmetle, minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

- "İstisnai ancak meşru bir yönetim biçimidir"

Adalet Bakanı Gül, Meclisin ikinci kez gazi unvanı aldığı 15 Temmuz'un ardından, Anayasa'nın 120. maddesi uyarınca 21 Temmuz'dan itibaren OHAL ilan edilmesine karar verildiğini anımsatarak şöyle devam etti:

"OHAL rejimi, istisnai ancak meşru bir yönetim biçimidir, anayasal bir müessesedir. Usulü, şartları, şekli ve sınırları Anayasa'da açıkça düzenlenmiştir. Tüm bu düzenlemelere uygun bir şekilde, 2 yıl hem Meclisimiz hem hükümetimiz tarafından Anayasa'ya uygun şekilde bu süreç yönetilmiştir. Anayasa'daki bu imkan, devletin varlığına yönelen tehlikelerin bertaraf edilmesi ve alınması gereken zorunlu tedbirlerin alınmasına matuf olarak düzenlenmiştir. Bu zorunluluk ortaya çıktığında MGK'nin de tavsiye kararı dikkate alınarak Bakanlar Kurulunca OHAL ilan edildi. Bugüne kadar OHAL 7 kez uzatıldı. OHAL uygulamasının sosyal ve ekonomik düzen üzerindeki sınırlayıcı etkileri asgari seviyede tutulmuş, vatandaşlarımızın da günlük hayatını olumsuz olarak etkilememesi için büyük bir hassasiyet gösterilmiştir. Bu süreçte 32 ayrı KHK yayınlandı. Bu KHK'lerde Meclisin onayına derhal sunulmuş ve Meclisimiz tarafından da kanunlaştırılmıştır."