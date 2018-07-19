Terörle mücadelede yeni düzenleme komisyonda

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "OHAL'i bitirmek demek, adını değiştirmek değildir. Önümüzdeki kanun teklifi, OHAL'in ismini kaldırır cismini bırakır." dedi. AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü başkanlığında toplanan TBMM Adalet Komisyonunda, AK Parti Grup Başkanvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anımsatarak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün komisyon toplantısına katılmasının nedeninin izah edilmesi gerektiğini söyledi. Özel, "Sayın Bakan, herhangi bir yasama görevi yaparken, kaliteli yasama yapmak için bir akademisyen, sivil toplum örgütü veya kaliteli yasamaya katkı yapacak birikimde birisi nasıl çağrılıyorsa, buraya kaliteli yasamaya katkı sıfatıyla davet edilerek mi geldi?" sorusunu yöneltti. Özel, kendilerinin parlamenter sistemde bakanların Meclisten çıkması ve Meclise karşı sorumlu olmasını arzu ettiklerini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın bedelli askerlikle ilgili yaptığı açıklamaları anımsatan Özel, Turan'ın, "Aslında 1 Ekim'e bırakabilirdik ancak Sağlık Bakanlığımız ve Gençlik Spor Bakanlığımız kendileriyle ilgili önemli çalışmaları bir torba haline getirdik, bu torbanın içine bedelli askerlik düzenlemesini de koymak suretiyle sevk ediyoruz." dediğini hatırlattı. Özel, şöyle devam etti: "Burada hepimiz, birbirimizin gözünün içine baka baka, birbirimize, Meclise, milli iradeye hile yaptığımızı, muvazaalı ilişkiler içinde olduğumuzu ve kampanya boyunca milleti kandırdığımızı söyleyeceksek, bu gerçeklik üzerinden yol alalım. Ama Sayın Bülent Turan, partinizin genel başkanı, grup başkanı adına konuşur, imza atar, söz söyler ve ciddiye alınır. Bir cümlede iki itirafı var. 'Bakanlıklarda hazırlanan şeyi torba yaptık, içine bedelliyi attık' diyor. Şimdi kuvvetler ayrılığı, anayasa sadakat diyoruz. Anayasaya sadakat üzerine yemin ediyoruz. Yeminin içeriğini hatırlatmaktan sıkıntı duyarım."

OHAL ile ilgili bir düzenleme yapıldığını ve OHAL'in dün akşam itibariyle kalktığını aktaran Özel, piyasaların ve yabancı sermayenin OHAL'in isminden değil cisminden rahatsızlık duyduğunu savundu. Özel, "OHAL'i bitirmek demek, adını değiştirmek değildir. Önümüzdeki kanun teklifi, OHAL'in ismini kaldırır cismini bırakır." ifadesini kullandı. Komisyon Başkanı Köylü, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü kendilerinin davet ettiğini ve tüzükte bakanların toplantılara katılamayacağına dair bir hükmün olmadığını, anayasa değişikliği teklifinde "bakanlar, Meclis toplantılarına katılamaz" şeklinde bir şeyin olduğunu ama sonradan çıkarıldığını hatırlattı. Özel'in "Sayın Bakanı, Ankara Barosuna görüş sorar gibi, bir sivil toplum örgütünü çağırır gibi mi çağırdınız?" sorusu üzerine Köylü, "Elbette öyle oldu. Bundan sonra da çağırırız." yanıtını verdi. - "Kapının önünde farklı arkasında farklı konuşmadık" Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Özel'in kanun teklifi verme yöntemine ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Zengin, "Gündelik hayatta hile, muvazaa kelimeleri belki rahat kullanılabilir ama bunların hukuki birer karşılığı var. O yüzden şahsen çok ağır buluyorum. Bizler, bu kanun teklifini verirken milletvekilleri olarak özgür irademizle buradayız. Zanlar üzerinden ağır ithamlarla karşılaşmayı çok yakışıksız buluyorum." dedi.

Bütün milletvekillerinin kanun teklifi verebileceğini anımsatan Zengin, "Milletimizin önüne çıkıp anlattığımız her şeyde samimiyiz. Bugüne kadar kapının önünde farklı arkasında farklı konuşmadık." ifadesini kullandı. Zengin, Adalet Bakanı Gül'ün komisyon toplantısına katılmasıyla ilgili olarak ise ellerinde bir TBMM İçtüzüğü'nün bulunduğunu ve yeni İçtüzük konusunda da destek beklediklerini bildirdi. Yeniden söz alan Özel, "Bülent Turan, (Sağlık Bakanlığı ile Spor Bakanlığı iki ayrı kanun hazırlıyordu onları bir torba yaptık içine de bedelli yaptık.) diyor. Oysa siz bakanlıkların kanun hazırlamayacağını söylüyordunuz. Zaten bu sistemde mümkün değil. Altına da başkalarına imza attırmışlar. Benim söylediğim muvazaa budur." ifadesini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, "Burada arkadaşlarımızın izah etmek istedikleri şey; bedelli askerlikle alakalı uzun zamandır bir şey var. Türkiye kamuoyunda beklenti, hazırlıklar var. Bu manada bir bilgi paylaşımından bahsediliyor. Yoksa kanun teklifinin hazırlandığı yer elbette ki Meclis çatısı altındadır." dedi.

- "Türkiye, darbelerle imtihan olmuş bir ülkedir" İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, terörle mücadeleye saygı duyduklarını ve 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi birliktelik ve halkın büyük özverisiyle bertaraf edildiğini anımsattı. Subaşı, şunları kaydetti: "Bugün de böyle bir örgütün darbe yapma, tehdit ve tehlikesinin hiç kalmadığını hepimiz de bilmekteyiz. Türkiye, darbelerle imtihan olmuş bir ülkedir. 15 Temmuz'a karşı halkın ve siyasetin aldığı tavır da artık Türkiye'de hiçbir suretle darbe yapılamayacağının en önemli delilidir. Hal böyleyken tehdit uyarılarıyla istenilen bir sisteme doğru gidildiği tehlikesini yaşıyoruz. Bu nedir? Güçlerin birleşerek, hürriyetlerin kısılarak, otorite arttırılarak tek yönetim anlayışına doğru bir gidiş için bahane edilmemelidir. En büyük kaygımız ve endişemiz odur." CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, teklifin bu haliyle geçmesinin Türkiye'nin hukuk güvenliğine zarar vereceğini düşündüklerini belirterek, "Zor bir coğrafyadayız ama Türkiye'de kuvvetler ayrılığının olması, özgürlük ortamının artmasıyla kalıcı hale gelebilir." diye konuştu.