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Terörle mücadelede yeni düzenleme komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2018 00:17 | Son Güncelleme

Teklifin ilk 13 maddesi, müzakerelerin ardından kabul edildi. Görüşmelere TBMM Adalet Komisyonunda yarın devam edilecek - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Devletin içerisine girmiş bir yapının, derin ve paralel yapıların Türkiye'de hukuk düzenini, devlet otoritesini ne kadar sarstığı, ulusal barışımızı ve birliğimizi tehdit ettiği ortadadır"

TBMM Adalet Komisyonunda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin ilk 13 maddesi kabul edildi.

AK Parti Grup başkanvekilleri Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan'ın imzasını taşıyan, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor.

Teklifin, askeri mahallerde yapılacak arama işlemlerine ilişkin maddesi hakkında söz alan CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, düzenlemenin "rövanşist bir hüküm" olduğunu öne sürdü.

Aydoğan, "Askeri makamların bu işin dışında tutuluyor olması bir dönemin bütün günahının sadece askerler üzerine yüklenerek bu işten çıkılıyor olacağı düşüncesidir." görüşünü savundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yapılan düzenlemenin, anayasal hukuk düzeninin devletin hukuk otoritesini tesis etmesi amacıyla yapıldığının açık olduğunu söyledi.

Düzenlemenin sadece bu madde bağlamında değerlendirilirse yanlış olacağına işaret eden Özkan, "Teklifin tüm maddeleri değerlendirildiği zaman aslında bir taraftan emniyetin, askeriyenin, yargının ve devletin tüm organlarının içerisindeki hukuk dışı yapılanmaları bir taraftan tasfiye etme iradesini ve kararlılığını ortaya koyarken, diğer taraftan da bütün devlet otoritesini kullanan kamu ve kuruluşlarında görev yapan tüm personelin hukuk içerisinde faaliyet yerine getirdiğini ve buna güvenle bakılması gereğini de ortaya koyuyor. Devletin içerisine girmiş bir yapının, derin ve paralel yapıların Türkiye'de hukuk düzenini, devlet otoritesini ne kadar sarstığı, ulusal barışımızı ve birliğimizi tehdit ettiği ortadadır." ifadelerini kullandı.

"Düzenleme çok açık ve net" diyen Cahit Özkan, düzenlemenin sivilleşmenin ve hukuk devleti olmanın bir gereği olduğunu dile getirdi.

Komisyonda 13,5 saat süren müzakerelerin ardından 26 maddelik teklifin ilk 13 maddesi kabul edildi.

Görüşmelere bugün devam edilecek.

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