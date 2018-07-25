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Terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren kanun

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2018 16:58 | Son Güncelleme

"İYİ Parti Antalya Milletvekili Subaşı: - "12 Eylül hukukundan daha baskın bir darbe hukuku Türkiye'de artık yerleşmiştir"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren kanuna ilişkin, "12 Eylül hukukundan daha baskın bir darbe hukuku Türkiye'de artık yerleşmiştir." dedi.

Subaşı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Genel Kurulda kabul edildiğini anımsattı.

Kanunla valilere, "süper" yetkiler verildiğini ve OHAL'in 3 yıl daha uzatıldığını öne süren Subaşı, yasanın muhalefetin eleştirilerine rağmen geçtiğini belirtti.

"FETÖ, valilere başvurup da toplantı yapacağım, yürüyüş yapacağım.' demeyeceğine göre, valilere bu olağanüstü yetkiler neden verildi?" sorusunu yönelten Subaşı, "Bunlar, sivil topluma ve muhalefete yönelmiş tedbirlerdir. Sivil toplum artık demokratik tepkisini gösteremeyecek hale gelecektir. Darbe hukukuyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. 12 Eylül hukukundan daha baskın bir darbe hukuku Türkiye'de artık yerleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Subaşı, terörün ancak adaletli sistemle ve hukuk devletiyle önlenebileceğini söyledi.

Olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Kurultayda aday olmama kararım kesindir" açıklamasının hatırlatılması üzerine Subaşı, Akşener'in adaylığı konusunda ısrarlı olduklarını, teşkilatlarda ve Meclis grubunda umutlu bekleyişin sürdüğünü ifade etti.

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İYİ Parti Antalya Milletvekili Subaşı Meral Akşener

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