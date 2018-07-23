HABER

Terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren teklif

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 11:34 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir: - "Tüm akademik personeli ilgilendiren ve kamudan ihraçları olağanlaştıracak olan Anayasaya aykırı düzenleme, tekliften çıkarılmalıdır"

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, "Tüm akademik personeli ilgilendiren ve kamudan ihraçları olağanlaştıracak olan Anayasaya aykırı düzenleme, Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Dair Kanun Teklifi'nden çıkarılmalıdır." dedi.

Özdemir ve CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni değerlendirdi.

TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen, bugün Genel Kurulda görüşülecek olan kanun teklifinin, sadece bir isim değişikliğinden ve OHAL uygulamalarını kalıcı, sürekli hale getirmekten ibaret olduğunu savunan Özdemir, "Teklifin Genel Kurulda yasalaşmasıyla birlikte resmi üyelik müzakerelerimizin devam ettiği AB'den ve resmi kurucu üyeleri arasında yer aldığımız Avrupa Konseyinin kurucu değerlerinden iyice uzaklaşacağız." diye konuştu.

Özdemir, bu teklifle Kopenhag siyasi kriterleri başta olmak üzere Avrupa değerleriyle makasın iyice açılacağını, Avrupa'daki Türkiye karşıtlarının argümanlarına da savunulması güç bir malzeme verilmiş olacağını söyledi.

Teklifin tümüne karşı olmakla birlikte özellikle 23. maddesine itiraz ettiklerini dile getiren Özdemir, bu maddeyle, Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi personelin, YÖK Başkanı'nın teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu kararıyla ihracının yolunun açıldığını öne sürdü.

Özdemir, bu maddeyle sadece keyfi ihraçlarla sınırlı kalınmadığını, sosyal ve özlük hakların da kaybolduğunu belirtti.

Teklifin yasalaşmasıyla, delil ve dayanak olmadan akademik personelin hukuksuz ihracının önünün açılacağını savunan Özdemir, "İtibarı ve nitelikleri tartışılan üniversitelerimiz, uluslararası alanda açıklanması çok daha zor duruma düşürülecektir. Tüm akademik personeli ilgilendiren ve kamudan ihraçları olağanlaştıracak olan Anayasaya aykırı düzenleme, tekliften çıkarılmalıdır." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da teklifin 23. maddesiyle YÖK'e 3 yıl boyunca üniversitelerden akademisyenleri ihraç etme yetkisinin verildiğini öne sürdü.

Kaya, getirilen yasa teklifinin YÖK'ü bile isyan ettirdiğini, antidemokratik düzenlemelerle, akademisyenlerin üniversitelerden ihracı konusunda sorumluluk almak istemeyen YÖK'ün düzenlemeye karşı çıktığını söyledi.

AK Parti'nin OHAL'i kaldırmadığını iddia eden Kaya, OHAL'i 3 yıl daha uzatmak için darbe yasası çıkartmak istediğini savundu.

PARTNERGökbakar Ailesi tatilde!Gökbakar Ailesi tatilde!
Meral Akşener'in 'istifa' kararına İYİ Partili isimden çarpıcı yorumMeral Akşener'in 'istifa' kararına İYİ Partili isimden çarpıcı yorum
İYİ Parti İzmir İl Başkanı: Benim adayım Meral AkşenerİYİ Parti İzmir İl Başkanı: Benim adayım Meral Akşener
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kanun teklifi Sibel Özdemir Terörle Mücadele YILDIRIM KAYA

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın

Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

Usta oyuncu Can Gürzap trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Can Gürzap trafik kazası geçirdi

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

İYİ Parti'de deprem!

İYİ Parti'de deprem!

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi

Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi

Meral Akşener'in 'istifa' kararına İYİ Partili isimden çarpıcı yorum

Meral Akşener'in 'istifa' kararına İYİ Partili isimden çarpıcı yorum

CHP'de genel başkanlık için sürpriz aday

CHP'de genel başkanlık için sürpriz aday

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Binali Yıldırım 6. kez dede oldu! Müjdeyi düğünde verdi

Binali Yıldırım 6. kez dede oldu! Müjdeyi düğünde verdi

CHP'li başkandan Erdoğan ile ilgili şaşırtan sözler

CHP'li başkandan Erdoğan ile ilgili şaşırtan sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.