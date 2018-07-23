Terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren teklif

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, "Tüm akademik personeli ilgilendiren ve kamudan ihraçları olağanlaştıracak olan Anayasaya aykırı düzenleme, Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Dair Kanun Teklifi'nden çıkarılmalıdır." dedi.

Özdemir ve CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni değerlendirdi.

TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen, bugün Genel Kurulda görüşülecek olan kanun teklifinin, sadece bir isim değişikliğinden ve OHAL uygulamalarını kalıcı, sürekli hale getirmekten ibaret olduğunu savunan Özdemir, "Teklifin Genel Kurulda yasalaşmasıyla birlikte resmi üyelik müzakerelerimizin devam ettiği AB'den ve resmi kurucu üyeleri arasında yer aldığımız Avrupa Konseyinin kurucu değerlerinden iyice uzaklaşacağız." diye konuştu.

Özdemir, bu teklifle Kopenhag siyasi kriterleri başta olmak üzere Avrupa değerleriyle makasın iyice açılacağını, Avrupa'daki Türkiye karşıtlarının argümanlarına da savunulması güç bir malzeme verilmiş olacağını söyledi.