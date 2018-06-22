Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Niye bu şehitler veriliyor biliyor musunuz? Kandil'e girmek için. Birileri diyor ki 'Kandil'e gitmeyin kimse yok', Afrin'e de 'gitmeyin' diyorlardı. Ama biz söz verdik; dedik ki 'terörü kaynağından kurutacağız." dedi.

Tüfenkci, Doğanşehir ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti, Küçüklü, Kapıdere ve Gövdeli mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Gövdeli Mahallesi'nde konuşan Bakan Tüfenkci, 24 Haziran'ın çok önemli bir viraj olduğunu, Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı.

İktidarda olmalarına rağmen seçimleri erkene aldıklarını hatırlatan Tüfenkci, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin birçok yerinde bombalı saldırılar yapıldığını söyledi.

Bakan Tüfenkci, DEAŞ, PKK, DHKP-C ve FETÖ'nün hep beraber saldırıya geçtiğini anlatarak, "Niye bu şehitler veriliyor biliyor musunuz? Kandil'e girmek için. Birileri diyor ki 'Kandil'e gitmeyin kimse yok', Afrin'e de 'gitmeyin' diyorlardı. Ama biz söz verdik; dedik ki terörü kaynağından kurutacağız. 'Oralar emin olmadıkça Türkiye emin olamaz' dedik ve bütün gücümüzle oralara gittik. Eğer doları, avroyu bilmem neleri yükseltiyorlarsa onların arkasında 'oralara gitmeyin' diyen güçler vardır." diye konuştu.