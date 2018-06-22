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"Terörü kaynağından kurutacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 15:41 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Niye bu şehitler veriliyor biliyor musunuz? Kandil'e girmek için. Birileri diyor ki 'Kandil'e gitmeyin kimse yok', Afrin'e de 'gitmeyin' diyorlardı. Ama biz söz verdik; dedik ki 'terörü kaynağından kurutacağız"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Niye bu şehitler veriliyor biliyor musunuz? Kandil'e girmek için. Birileri diyor ki 'Kandil'e gitmeyin kimse yok', Afrin'e de 'gitmeyin' diyorlardı. Ama biz söz verdik; dedik ki 'terörü kaynağından kurutacağız." dedi.

Tüfenkci, Doğanşehir ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti, Küçüklü, Kapıdere ve Gövdeli mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Gövdeli Mahallesi'nde konuşan Bakan Tüfenkci, 24 Haziran'ın çok önemli bir viraj olduğunu, Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı.

İktidarda olmalarına rağmen seçimleri erkene aldıklarını hatırlatan Tüfenkci, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin birçok yerinde bombalı saldırılar yapıldığını söyledi.

Bakan Tüfenkci, DEAŞ, PKK, DHKP-C ve FETÖ'nün hep beraber saldırıya geçtiğini anlatarak, "Niye bu şehitler veriliyor biliyor musunuz? Kandil'e girmek için. Birileri diyor ki 'Kandil'e gitmeyin kimse yok', Afrin'e de 'gitmeyin' diyorlardı. Ama biz söz verdik; dedik ki terörü kaynağından kurutacağız. 'Oralar emin olmadıkça Türkiye emin olamaz' dedik ve bütün gücümüzle oralara gittik. Eğer doları, avroyu bilmem neleri yükseltiyorlarsa onların arkasında 'oralara gitmeyin' diyen güçler vardır." diye konuştu.

- "70-80 yıldır Türkiye'de niye yapamadın?"

Türkiye'nin teröre 40 bin şehit verdiğine dikkati çeken Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anadolu coğrafyası ucuz bir coğrafya değil. Eğer bugün MHP, AK Parti'yle, AK Parti MHP ile ittifak kurup Cumhur İttifakı'yla yola çıkıyorsa 'Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan' diyorsa milletten başka güç tanımadığı için 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan' diyorlar. Hepimiz bu ülkenin birliğini, beraberliğini, dirliğini her şeyin önünde tutuyoruz. Evet bazen hizmet gecikebilir ama bugün yaptığımız otoyollara, köprülere, barajlara, limanlara, üniversitelere, şehir hastanelerine 'Beton yığını' diyebiliyorlar. Hani kedi ulaşamadığı ciğere 'pis' diyor ya bunlar da 'Ne var herkes yapabilir' diyorlar. Sen 70-80 yıldır Türkiye'de niye yapamadın?"

Bakan Bülent Tüfenkci, iktidarları döneminde Türkiye'yi her alanda 3,5 kat büyüttüklerini ve ihracatı 5 kat arttırdıklarını söyledi.

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Doğanşehir esnaf ziyareti Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya

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