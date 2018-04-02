"Terörü taşeron olarak kullananlar asla başarılı olamayacak"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Özellikle terör marifetiyle, terörü taşeron olarak kullanmak suretiyle ülkemizi tekrardan kendi içine kapanan, etrafında ne olup bittiğini görmesine mani olacak bir duruma sevk etmek isteyenler asla başarılı olamayacak." dedi. Çavuşoğlu, Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bursa'da 100'ün üzerinde okul inşaatı bulunduğunu, bu durumun bile Türkiye'nin geldiği noktayı göstermesi bakımından çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin bölgesinde göz kamaştıran bir ülke olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Onun içindir ki Türkiye'nin başına örülmek istenen tuzaklar ve birtakım oyunlar Türkiye'nin bu büyümesini, gelişmesini engellemek, ona ket vurmak açısından girişilen tuzaklar ve oyunlardır. Ama milletimiz artık bunların hepsini çok net bir şekilde gördü, anladı ve bunlara da asla fırsat vermeyecek. Özellikle terör marifetiyle, terörü taşeron olarak kullanmak suretiyle ülkemizi tekrardan kendi içine kapanan, etrafında ne olup bittiğini görmesine mani olacak bir duruma sevk etmek isteyenler asla başarılı olamayacak. Biz hem bölgesinde yıldızı parlayan bir ülke olmaya, hem de küresel anlamda söz sahibi, rol sahibi, düşünceleri fikirleri etkili olan bir ülke olacak."

- Avrupa, dünya ülkelerine bakın lider yok" Çavuşoğlu, diğer ülkelerin bazı zenginliklere sahip olduğunu işaret ederek, şöyle devam etti: "Diğer ülkelerin çok şeyi olabilir. Yeraltı zenginlikleri, yerüstü zenginlikleri olabilir. Teknolojik altyapılarını tamamen tahkim etmiş olabilirler ama diğer ülkelerin özellikle eksikliğini hissettikleri, günden güne de muhtaç oldukları bir konu var ki biz ona sahibiz. O da liderlik. Bugün Avrupa ülkelerine bakın, dünya ülkelerine bakın, lider yok. Sadece Türkiye'de lider vardır. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Lider var ki milletinin çizdiği istikamette yol yürüyen. Lider var sadece ve sadece Türkiye'nin insanlık adına değerlerini yükseltmek için ahdetmiş ve milletinin kendi etrafında kenetlenmesiyle gecesini gündüzüne katarak korku nedir bilmeden ülkesi için gelecek nesiller için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu önemli bir kazanım, bunun kıymetini bilmek durumundayız. Onun için bundan sonraki süreçte gençlerimize daha fazla önem atfetmek ve onların önünü açmakla mükellefiz."

- "Milli ve manevi değerlerle donanmış gençliği oluşturmak zorundayız" Bugün Türkiye'deki yaş ortalamasının 30 olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Ama bugün Avrupa'nın yaş ortalaması 50 ve doğum oranları çok düşük. Gittikçe yaşlanan bir kıtadan bahsediyoruz. Yanı sıra Türkiye oldukça dinamik ve gelecek vaat eden bir ülke. Bunun kıymetini bilmek, bu potansiyeli iyi değerlendirmek zorundayız. Onun için de gençlerimizi, özellikle günün şartlarına uygun bilgi ve donanımla mücehhez hale getirerek ama sadece bilgi ve teknolojiyle onları mücehhez hale getirmek yetmez aynı zamanda milli ve manevi değerlerle donanmış çok güçlü bir gençliği oluşturmak zorundayız. İşte bu okullar bu gençliği oluşturmak için yola çıkan okullardır." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Türkiye'deki sınıf ortalamalarının 60'tan 25-30'a düştüğünü vurgulayarak, "Bundan sonraki süreçte inşallah kardeşlerimizin bilgi ve birikimlerini marifetle birleştirerek maneviyat ikliminde onları buluşturarak daha güçlü bir toplumu tesis etmek zorundayız. Onun için çok çalışıyoruz. Bugün sadece Bursa'da 15 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. Eskiden bu sayılar çok yukarıdaydı. 2002 yılında 16 bin 800 civarında öğretmenimiz vardı. Şimdi 36 bin öğretmenimiz var. Nereden nereye geldik. Dolayısıyla Türkiye güçleniyor ve büyüyor." dedi.

- "Gençlerimizin önünü açmaya devam edeceğiz" Türkiye güçlenirken gelecek nesillerin de güçlü bir toplumsal altyapıyı tesis etmesi için bu eğitim seferberliğinin devam etmesi gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Çünkü biz biliyoruz ki gelecek gençlerin elindedir. Ülke, bize gençlerin bir emanetidir. Onun için gençleri önemsiyoruz. Partimiz, liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız gençlere verdiği önemi her vesileyle dile getirmeye çalışıyor. Özellikle siyasal katılım anlamında 30 yaş olan seçilme yaşını önce 25'e, şimdi de 18'e indirdik. Birileri '18 yaşındaki çocuklarla mı yola çıkacaksınız?' diyerek hatta Meclis platformunda iki gencecik çocuğu yanlarına alarak onlarla alay edercesine 'Bunlarla mı ülkeyi yöneteceksiniz?' derken bizim liderimiz inandı. Çünkü biz biliyoruz ki İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet sadece 21 yaşındaydı." Çavuşoğlu, gençlere güvenilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi: "Üstat Necip Fazıl'ın da ifade ettiği gibi 'Bütün dehalar gençlik yıllarında parıldar.' Bütün davalar da gençlerin elinde yürür. Bunu bilmek zorundayız. Özellikle gençliğimizi, öğrencilerimizi çeşitli harflerle kodlayanlar vardı. Gezi sürecinde X gençliği, Y gençliği, Z gençliği gibi filan. Gençlerimizi apolitik addedenler vardı. Ama 15 Temmuz'daki o hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığımızda gördük ki gençlerimiz bu ülkenin gerçek sahipleri. Onların gücü, kuvveti, gözü pekliği gerçekten de bu ülke için çok kıymetli bir sermayedir. Bugün o genç ki Afrin'e doğru yola çıkarken 'Nereye gidiyorsunuz?' diye sorana 'Kızıl Elma'ya doğru yol alıyorum.' diyor. Onun için 15 Temmuz'da mesela Halil İbrahim Yıldırım diye bir kardeşimiz vardı Bayrampaşa'da şehadete yürüdü, sadece 15 yaşındaydı. 15 yaşında vatan için şehit oldu. Hangi şuur bunu yapabilir. Gençlerde bu var. Bu nedenle gençlerimizin önünü açmaya devam edeceğiz."