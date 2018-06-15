Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "40 yıl boyunca adeta ülkemizin ayaklarına pranga olan, gencecik fidanlarımızı toprağa düşüren, toplumsal huzurumuza ve barışımıza kasteden, nifak tohumları saçan taşeron örgütleri ve onların teröristlerini Türkiye içindeki deliklerinde bularak, kafalarını eziyor, terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmaya çalışıyoruz." dedi. Çavuşoğlu, Atatürk Caddesi'nde tarihi Valilik binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti. Tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Çavuşoğlu, "Bayramlar her türlü kırgınlıkların bir tarafa bırakıldığı, sevgiyle, coşkuyla kucaklaşıldığı, yeni sayfaların açıldığı günlerdir. Dolayısıyla bugün de ülkemiz için yeni bir sayfa olmasını, her türlü kırgınlıkların, küskünlüklerin, öfkenin, nefretin bir tarafa bırakılarak sevgiyle barış içinde huzurlu bir bayram temennisinde bulunuyorum." diye konuştu. - "Bunların mutlaka kökünü kazıyacağız" Çavuşoğlu, Türkiye önemli bir konjonktürün içinden geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimize en fazla muhtaç olduğumuz dönemden geçiyoruz. Türkiye bir yandan tarihinin en güçlü dönemindeyken diğer yandan da gelecek inşasını sağlam temeller üstüne oturtmak üzere ciddi bir mücadele veriyor. Bir taraftan terörle ciddi bir mücadele sarf ediyoruz. 40 yıl boyunca adeta ülkemizin ayaklarına pranga olan, gencecik fidanlarımızı toprağa düşüren, toplumsal huzurumuza ve barışımıza kast eden nifak tohumları saçan taşeron örgütleri ve onların teröristlerini Türkiye içindeki deliklerinde bularak, kafalarını eziyor, terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da bir süredir Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Operasyonu ve son olarak kandile düzenlenen operasyonlarla bunların kaynağını kurutmak için ciddi bir irade ve kararlı bir mücadele gösteriyoruz. İnşallah bunların mutlaka kökünü kazıyacağız." - "Türkiye bölgesinde adeta güç adası olmuştur" "Ülkemiz için bunların pranga olmasına, zincir vurmasına, ülkemizin kaynaklarının israfına ve bütün enerjimizin içimizdeki bu terör belasıyla kaybolup gitmesine asla müsaade etmeyeceğiz." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: