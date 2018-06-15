Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "40 yıl boyunca adeta ülkemizin ayaklarına pranga olan, gencecik fidanlarımızı toprağa düşüren, toplumsal huzurumuza ve barışımıza kasteden, nifak tohumları saçan taşeron örgütleri ve onların teröristlerini Türkiye içindeki deliklerinde bularak, kafalarını eziyor, terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.
Çavuşoğlu, Atatürk Caddesi'nde tarihi Valilik binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti.
Tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Çavuşoğlu, "Bayramlar her türlü kırgınlıkların bir tarafa bırakıldığı, sevgiyle, coşkuyla kucaklaşıldığı, yeni sayfaların açıldığı günlerdir. Dolayısıyla bugün de ülkemiz için yeni bir sayfa olmasını, her türlü kırgınlıkların, küskünlüklerin, öfkenin, nefretin bir tarafa bırakılarak sevgiyle barış içinde huzurlu bir bayram temennisinde bulunuyorum." diye konuştu.
- "Bunların mutlaka kökünü kazıyacağız"
Çavuşoğlu, Türkiye önemli bir konjonktürün içinden geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Birlik ve beraberliğimize en fazla muhtaç olduğumuz dönemden geçiyoruz. Türkiye bir yandan tarihinin en güçlü dönemindeyken diğer yandan da gelecek inşasını sağlam temeller üstüne oturtmak üzere ciddi bir mücadele veriyor. Bir taraftan terörle ciddi bir mücadele sarf ediyoruz. 40 yıl boyunca adeta ülkemizin ayaklarına pranga olan, gencecik fidanlarımızı toprağa düşüren, toplumsal huzurumuza ve barışımıza kast eden nifak tohumları saçan taşeron örgütleri ve onların teröristlerini Türkiye içindeki deliklerinde bularak, kafalarını eziyor, terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da bir süredir Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Operasyonu ve son olarak kandile düzenlenen operasyonlarla bunların kaynağını kurutmak için ciddi bir irade ve kararlı bir mücadele gösteriyoruz. İnşallah bunların mutlaka kökünü kazıyacağız."
- "Türkiye bölgesinde adeta güç adası olmuştur"
"Ülkemiz için bunların pranga olmasına, zincir vurmasına, ülkemizin kaynaklarının israfına ve bütün enerjimizin içimizdeki bu terör belasıyla kaybolup gitmesine asla müsaade etmeyeceğiz." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bayramın bu vesileyle bir milat olmasını, ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini, özelikle mazlum ve mağdur coğrafyalarda Türkiye'ye dönüp bakan ve oradan dayanak noktası olarak Türkiye'yi gören kardeşlerimize de Türkiye'nin hiçbir zaman için kendilerini mazlum ve mağdur bırakmayacağını, yalnız bırakmayacağını, bizim haritamız her ne kadar 786 bin kilometrekarelik bir harita olsa da bizim gönül sınırlarımız 22 milyon kilometrekarenin de ötesine sığan bir hinterlanda sahiptir. O bakımdan Afrika'nın içlerinden Asya'nın steplerine, Adriyatik'ten Ortadoğu'nun derinliklerine kadar ne kadar dertli, mağdur, mazlum varsa Türkiye olarak milletimizle beraber onların yanlarında olmaya, onların mağduriyetini gidermek için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Türkiye bölgesinde adeta güç adası olmuştur. Aynı zamanda küresel olarak da güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir."
- "Bütün umudumuz gençliktir"
Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerine kısa süre kaldığını anımsatarak, "Bundan sonraki süreçte Allah'ın izniyle Türkiye koalisyonlu yılları tarihin tozlu raflarında bırakacak, istikrarsız ve güvensiz siyasi ortamın yerini istikrar ve güven alacak. Adil, hızlı, etkin kararların alındığı bir süreçte Türkiye büyümek için yıllarca değil, belki 4-5 yılda son 20 yılda büyüdüğü kadar büyümeye devam edecek. Gelişmiş ülkelerin yaş ortalaması 50, biz ise 30 yaş ortalamasına sahibiz. Bütün umudumuz gençliktir. Yeni dönem Türkiye'nin dönemi olacaktır." diye konuştu.
Bayramlaşma programına Vali İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, bazı milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
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