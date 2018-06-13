"Terörün gündemden çıkacağı günleri göreceğiz"

"Sosyal medya her ne kadar zamanımızı alsa da belki analitik düşünme konusunda sıkıntılar olsa da sosyal medyayı daha faydalı kullanmamız gerekiyor. Özellikle siyaset yapan bizler bu mecrayı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.

Dağ, yapılan etkinliğin mevcut standart kampanyalar dışında farklı olduğuna dikkati çekerek, "Farklı şeyler üretirseniz, birtakım fikirler ortaya koyar ve icra ederseniz akılda kalır. Güzel bir organizasyon planlamışsınız." diye konuştu.

Burada vatandaşlara çay dağıtan, İzmir'de özgü "çiğdem" diye adlandırılan ay çekirdeği yiyen Dağ, satın aldığı pamuk helvaları da çocuklara ikram etti.

Dağ, AK Parti İzmir İl Gençlik Kollarının Gündoğdu Meydanı'nda organize ettiği, "Çay ve çiğdem bizden sohbet sizden" etkinliğine katıldı.

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Çok az bir zaman sonra Kandil'in de yerle bir edilmesiyle terörün gündemden tamamen çıkacağı günleri göreceğiz." dedi.

Ben ilk defa Ramazan-ı şerifte böyle bir kampanya yaşadım. Bu ramazan da kampanyayı sonuna kadar o aç halde susuz halde daha bereketli şekilde gerçekleştirdik. Özellikle iftar programlarımız bir harikaydı. On binlerce hemşehrimizle aynı sofrayı paylaştık. 24 Haziran'a giderken çok ciddi bir avantajımız var. Ortaya koyduğumuz somut şeylerimiz var. Türkiye'de 16 yıldır başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapan Recep Tayyip Erdoğan var. Partisinde genel başkanlık dahi yapmamış, yaptırılmamış adaylar da görüyoruz. Bunların ortaya koyabileceği somut hiçbir şeyleri yok."

Dağ, AK Parti iktidarının 16 yılda tüm vaatlerini gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Biz, 2002'de aldığımız Türkiye'yi ekonomide, sağlıkta, ulaşımda, sosyal yardımlarda hepsinde büyüttük. Şimdi artık vatandaşımıza direk temas eden işleri hayata geçireceğiz. Türkiye'nin her şehrine millet bahçesi kuracağımızı söylemiştik, İzmir'de de 2 ya da 3 yerde böyle bir millet bahçesi kuracağız." ifadesini kullandı.

- "Terör gündemden çıkacak"

AK Parti hükumetleri döneminde terörle de etkin mücadele yapıldığını belirten Dağ, eskiden anketlerdeki "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna "terör" cevabının ilk sıralarda çıktığını bildirdi. Dağ, "Terör şu anda 3. ya da 4. sıra gündemlere düştü. Çok az bir zaman sonra Kandil'in de yerle bir edilmesiyle terörün gündemden tamamen çıkacağı günleri göreceğiz." dedi.

