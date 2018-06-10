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"Terörün yuvalandığı bütün alanlara gerekli operasyonlar sürüyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 21:20 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: - "Kandil de dahil olmak üzere terörün yuvalandığı bütün alanlara Türk Silahlı Kuvvetleri bu anlamda etkili ve kararlı mücadele sürdürmek suretiyle gerekli operasyonları sürdürüyor"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Kandil de dahil olmak üzere terörün yuvalandığı bütün alanlara Türk Silahlı Kuvvetleri bu anlamda etkili ve kararlı mücadele sürdürmek suretiyle gerekli operasyonları sürdürüyor." dedi.

Aydın ve beraberinde Vali Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti milletvekili adayları, AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ile Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 6 bin kişilik iftar yemeğine katıldı.

İftar öncesi vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bir süre sohbet eden Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın bereketini Adıyaman il ve ilçelerindeki vatandaşlarla doyasıya yaşadıklarını söyledi.

Terör açısından Türkiye son dönemlerde müthiş bir mücadele ortaya koyduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Gerek sınır içerisinde gerekse de sınır dışı operasyonlarla tüm terör örgütleri ve teröristlere karşı ciddi başarılar elde edildi. Son terörist imha edilinceye kadar terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gerek sınırlarımız içerisinde terör örgütlerini imha etmek gerekse de Irak ve Suriye'de yuvalanan terör örgütlerini bertaraf etmek için Türkiye var gücüyle mücadele ediyor. Bu mücadelede de çok ciddi sonuçlar aldı. Terör örgütlerinin inlerinde de olsa bulup yakalayacağız. Onları etkisiz hale getireceğiz. Kandil de dahil olmak üzere terörün yuvalandığı bütün alanlara Türk Silahlı Kuvvetleri bu anlamda etkili ve kararlı mücadele sürdürmek suretiyle gerekli operasyonları sürdürüyor. Türkiye ve bu millete ne tür tehdit olursa olsun tehlikenin boyutu önemli değil ama asıl olan bu millet ve devletin bekasıdır. Bu bekayı tehdit edecek terör örgütlerine karşı da biz geçmişten itibaren nasıl mücadele ortaya koyduysak son zamanlarda da daha etkili bir şekilde terörle mücadele etme noktasında da çok ciddi sonuca ulaşacağız."

Sınırlar içerisinde terör konusunda önemli mesafe aldıklarını dile getiren Aydın, sınırlar dışında Münbiç dahil olmak üzere nerede bir terör örgütü varsa oralara da aynı derece operasyonların yapılması suretiyle huzur ve güvenliği sağlayacaklarını kaydetti.

- "Yine ofsayta düştü"

Aydın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediğine yönelik iddialarının hatırlatılması üzerine, şunları belirtti:

"Muharrem İnce ne söylediğini bilmiyor. Farkında değil. Devleti yönetmek ciddiyet ister. Devleti yönetmek bilgi, belge ve istihbaratla yapılır ama siz elinizde bir bilgi ve belge olmadan boş yere konuşursanız bir yönetim sağlayamazsınız. Muharrem İnce'nin de boş boş konuşmalarından biri. Amerika'da kimi aradın, kimle konuştun ve kiminle muhatap? Sizin muhatap olacağınız bir tane makam bile bulamazsanız. Siz eğer devlet ciddiyeti içerisinde bunu yönetmek istiyorsanız kendi makamlarınızı, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kurumları ilgili bakanlıkları ararsınız, gerekli bilgi ve belgeleri aldıktan sonra açıklarsınız. Yoksa böyle her zamanki gibi açığa düşersiniz. Yine açığa ve ofsayta düştü."

Konuşmanın ardından dua edilerek program son buldu.

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Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 6 bin kişilik iftar yem TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın

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