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"Tertemiz bir seçim süreci geçirdik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2018 17:39 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: - "Tertemiz bir seçim süreci geçirdik. Kardeşlik içinde tüm partiler seçime katıldılar. AK Parti olarak 'sandık namustur' dedik. Sandıklarda çok güçlü bir örgütlenme sağladık"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Tertemiz bir seçim süreci geçirdik. Kardeşlik içinde tüm partiler seçime katıldılar. AK Parti olarak 'sandık namustur' dedik. Sandıklarda çok güçlü bir örgütlenme sağladık." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi dolayısıyla partisinin Kozan İlçe Başkanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Seçimde güzel sonuçlar alındığını ifade eden Sarıeroğlu, yerel seçimlerde de çok daha güzel sonuç alınacağını belirtti.

Milletin, neredeyse yüzde doksanlara ulaşan katılımıyla demokrasi tarihinde zafer ilan edildiğine dikkati çeken Sarıeroğlu, halkın teveccühüyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemine ilk başkan olarak seçildiğini vurguladı.

Seçim sürecinde yaşananları hatırlatan Bakan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Kimse bizi test edemez biliyorsunuz. Biraz uğraştılar, Anadolu Ajansı ile Sonuç Alım Sistemi'yle (SAS) uğraştılar. Yok birileri kayboldu, kaçırıldı gibi seçim günü bir sürü boş işlerle uğraştılar. Tertemiz bir seçim süreci geçirdik. Kardeşlik içinde de tüm partiler seçime katıldılar. AK Parti olarak 'sandık namustur' dedik. Sandıklarda çok güçlü bir örgütlenme sağladık. Artık listemiz oturmuş durumda. Kim neyi yapacağını biliyor, teşkilatlarımız bu konuda oldukça güçlü. Bundan sonra yerel seçimlere odaklanacağız. Adana'da altıncı vekilimizi Meclis'e götüremedik ama bugüne kadar Adana'da aldığımız en yüksek oy oranını almış bulunuyoruz. Bu bizim için önemlidir. Halkımız 24 Haziran seçimlerinde büyük bir heyecanla seçime katıldı. Bir önceki 2014 yılı seçimlerinde kırmızı renkti, şimdi hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçiminde Adana'mızı turuncu haritaya döndürdük."

Yerel seçimlerle ilgili çalışmalara başladıklarını hatırlatan Jülide Sarıeroğlu, önlerindeki sekiz ay boyunca çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
adana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Kozan

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